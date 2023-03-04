إنستجرام يوسع أدوات التحقق من العمر لمزيد من البلدان

تقوم Meta بإجراء تجارب طويلة على مسح الوجه المستند إلى AI ، خاصة للتحقق من العمر، وفي العام الماضي ، تم تقديم مسح الوجه داخل إنستجرام للتحقق من العمر، بدءًا من الولايات المتحدة، والآن ، يتم توسيعه ليشمل المزيد من البلدان في أوروبا والمكسيك وكندا وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان، ويخطط تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم أدوات التحقق من العمر إلى المزيد من البلدان في الأشهر المقبلة.



وبدأ إنستجرام في مطالبة المستخدمين بالإفصاح عن أعمارهم أثناء عملية التسجيل في عام 2019 ، مما يجعلها إلزامية، ووفقًا لـ انستجرام ، فإن جمع هذه المعلومات يساعدهم على تقديم تجارب مناسبة للعمر لمختلف التركيبة السكانية للمستخدم ، وخاصة المراهقين.



ويجب أن يكون الحد الأدنى للعمر هو 13 عامًا لإنشاء حساب انستجرام، وفي الوقت نفسه ، بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا ، من الضروري التأكد من أن تجربتهم مناسبة لأعمارهم.



ولنفترض أن شخصًا ما يحاول تعديل تاريخ ميلاده على انستجرام من أقل من 18 إلى 18 عامًا أو أكثر، وفي هذه الحالة ، ستتم مطالبتهم بالتحقق من أعمارهم باستخدام أحد البدائل الثلاثة: إرسال هويتهم ، أو التقاط صورة شخصية بالفيديو ، أو مطالبة أصدقائهم المشتركين بالتحقق من أعمارهم.



كيف تعمل طرق التحقق من العمر على انستجرام

بالنسبة للمبتدئين ، يمكن للمستخدمين تحميل بطاقة هوية حكومية للتحقق من أعمارهم. ولكن ، يتم تقديم طريقتين جديدتين تعملان بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين اختيار استخدام صورة سيلفي للفيديو أو الضمان الاجتماعي للتحقق من العمر.



ومن خلال اختيار صورة سيلفي بالفيديو ، يمكنك التحقق من عمرك. عند اختيار هذه الطريقة ، سيحتاج المستخدم إلى التقاط صورة سيلفي للفيديو ، وسيقوم انستجرام بمشاركة الصورة مع Yoti فقط، حيث توظف Yoti تقنيتها لقياس عمرك بناءً على ميزات وجهك وتنقل هذا التقدير إلينا. بعد ذلك ، يقوم كل من Meta و Yoti بحذف الصورة.



وصرحت Yoti أنها تستخدم صورًا مجهولة المصدر لأفراد مختلفين من أجزاء مختلفة من العالم لتدريب مجموعة البيانات الخاصة بها. لقد منح هؤلاء الأفراد Yoti إذنًا شفافًا لاستخدام بياناتهم ويمكنهم أن يطلبوا من Yoti حذف بياناتهم في أي وقت. ومع ذلك ، في حالة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ، جمعت Yoti البيانات من خلال تمارين محددة لجمع البيانات حيث أعطى الآباء أو الأوصياء موافقة صريحة.



ويمكّن الضمان الاجتماعي المستخدمين من مطالبة أتباعهم المشتركين بالتحقق من أعمارهم. يجب أن يكون القسيمة الفردية للمستخدم 18 عامًا أو أكثر ، ولا تكفي لشخص آخر في ذلك الوقت وأن تلتزم بإجراءات السلامة الأخرى التي قمنا بتنفيذها. يمكن للمستخدمين اختيار ثلاثة أشخاص للتأكيد لهم ، والذين سيتلقون طلبًا للتحقق من العمر والرد في غضون ثلاثة أيام.



تقول Meta إن طرق التحقق من العمر الجديدة على انستجرام ، والتي بدأت العام الماضي ، أظهرت نسبة نجاح بلغت 96٪ في منع المراهقين الذين حاولوا تغيير أعياد ميلادهم من أقل من 18 إلى 18 عامًا أو أكبر.

