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الريال يتعثر أمام بيتيس ويواصل نزيف النقاط

06 آذار / مارس 2023 08:43

الريال يتعثر أمام بيتيس ويواصل نزيف النقاط
الريال يتعثر أمام بيتيس ويواصل نزيف النقاط

أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين بعدما انقاد للتعادل السلبي أمام مضيفه ريال بيتيس، الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.
قدم الريال مباراة جيدة على الصعيد الهجومي وخلق الفرص، وتمكن من تسجيل هدف ألغاه الحكم بمساعدة تقنية “الفار” التي كشفت عن حالة تسلل على الفرنسي كريم بنزيما قبل تسديده الكرة.
ومن جانبه ركز ريال بيتيس على الناحية الدفاعية واعتمد في هجومه على المرتدات التي كانت مصدر قلق دائم لخط الريال الخلفي وحارسه تيبو كورتوا.
وبهذه النتيجة أصبح في رصيد ريال مدريد 53 نقطة يحتل بها المركز الثاني مبتعدا خلف المتصدر برشلونة بفارق 9 نقاط، فيما وصل ريال بيتيس إلى النقطة 41 وظل خامسا في جدول الترتيب.
(الأناضول)

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