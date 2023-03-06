12 من أغرب أطقم الأسنان التي وضعها الناس في أفواههم

طب الأسنان غريب. أطقم الأسنان أكثر غرابة. اليوم عندما يحتاج الناس إلى مجموعة من الأسنان الاصطناعية أو زراعة أسنان فردية، فإنهم يلجئون إلى طب الأسنان الحديث لتزويدهم ببديل اصطناعي وعادة ما يكون مصنوعًا من البلاستيك.

في الأوقات العصيبة، ابتكر الناس العديد من البدائل الغريبة للأسنان بما في ذلك العظام المأخوذة من الحيوانات وحتى البشر ولكن في حين أن طب الأسنان الذي يعمل بنفسك قد يكون غير مكرر وغير مريح وغير مرغوب فيه.

أغرب أطقم الأسنان

أطقم الأسنان من الغزلان

في الستينيات أخذ الحطاب الكندي فرانسيس وارتون إلى البرية لصنع مجموعة كاملة من الأسنان العلوية. وجد وارتون نفسه في حاجة إلى بديل لأسنانه، فقتل غزالًا وأخذ أسنانه.

ثم قام برفع الأسنان لأسفل لإضفاء مظهر شبه بشري وزرعها باستخدام مزيج من الخشب البلاستيكي والأسمنت المنزلي. يشاع أن وارتون - المعروف باسم "ساحر Backwoods" - حتى أكل الغزلان بالأسنان التي صنعها من الحيوان!

استخدام الغراء لتثبيتها

عندما واجهت المرأة البريطانية أنجي بارلو أسنانها المفقودة، استخدمت الغراء الفائق لإعادة أسنانها القديمة. ويقال إنها كانت خائفة للغاية من طبيب الأسنان لدرجة أنها فضلت إصلاحها المصنوع منزليًا على العلاج الاحترافي.

لم تكن العملية معقدة للغاية: لقد وضعت فقط superglue فوق السن الميت وتثبيته في مكانه حتى يلصق نفسه، في النهاية، فعلت هذا مرات كافية حتى أنها صنعت مجموعة من أطقم الأسنان من superglue.

ومع ذلك، هذا ليس موردًا موصى به لأطقم الأسنان -اضطرت بارلو في النهاية إلى الذهاب إلى طبيب الأسنان، لأن محلول الصمغ الفائق الخاص بها لم يصمد وفقدت في النهاية 90% من العظام التي تدعم الأسنان العلوية.

أطقم الأسنان العاجية لفرس النهر

في القرن الثامن عشر، كان العاج هو المادة المفضلة لأطقم الأسنان. تم استخدام الفظ والفيل وحتى العاج فرس النهر لصياغة الأسنان الاصطناعية. كان عاج فرس النهر ذو قيمة خاصة لأنه كان أكثر كثافة ومتانة. ومع ذلك، كان من الصعب تنظيفها ورائحتها كريهة بمرور الوقت.

أسنان العاج جورج واشنطن

جورج واشنطن لم تكن أسنانه جيدة في الواقع، عندما أصبح أول رئيس للولايات المتحدة كان لديه مشاكل في أسنانه. في حين أنه ليس صحيحًا أن هذا الجد استخدم الخشب لاستبدال أسنانه، إلا أنه كان لديه مجموعات قليلة من الأسنان الاصطناعية.

على سبيل المثال، كان لدى جورج واشنطن زوج من أطقم الأسنان المصنوعة من العاج والسبائك المعدنية. كان معروفًا أيضًا أن لديه أطقم مصنوعة من أسنان بشرية وبقرية وخيول.

أطقم أسنان بشرية غريبة

أسنان بشر ميتة

لا شيء يجعل أسنان الإنسان بديلاً أفضل من أسنان إنسان أخر. في عام 2010 اكتشف الباحثون مقبرة عائلة جينيجي للعثور على بقايا بشرية، بما في ذلك مثال من عصر النهضة للأسنان الاصطناعية.

جمعت أطقم الأسنان معًا خمسة أسنان بشرية باستخدام شريط من المعدن الذهبي لتثبيتها بالفك السفلي. في حين أنه لا يمكن تحديد تاريخ محدد، فمن المقدر أنها تمت بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر.

أنياب الذئب

على الرغم مما قد تريد منا قصة Twilight أن نصدقه، لا يوجد دليل حقيقي على وجود المستذئبين. ومع ذلك، هناك دليل على أن البشر قد غيروا أنفسهم بأسنان الذئب.

كشف هيكل عظمي يعود تاريخه إلى 2500 قبل الميلاد عن رجل من المكسيك القديمة كان لديه مجموعة من الأسنان الاصطناعية المصنوعة إما من أنياب الذئب أو جاكوار. لا يوجد الكثير من المعلومات حول مدى نجاح هذه الأسنان حيث يتوقع الباحثون أن أسنان الحيوانات كانت تستخدم لأغراض احتفالية.

أسنان الخيزران

منذ ما يقرب من 4000 عام، استخدم الحرفيون في الصين القديمة أوتاد الخيزران لصنع أسنان اصطناعية ومع ذلك فإن أطقم الأسنان الغريبة هذه ليست مجرد شيء من الماضي.

أفادت التقارير أن دودي باثاك وهو من سكان منطقة نالباري في ولاية آسام الهندية، قام بعمل بدائل للقواطع الأمامية من الخيزران في عام 2001. وتقول التقارير أن أسنان الخيزران يمكن أن تقدم مظهرًا أبيضًا وكانت متينة بما يكفي لتدوم 10 سنوات.

أسنان مصنوعة من الصدف والحجارة

كان لدى المايا حقًا شيء لتحسين الأسنان، بما في ذلك فنهم الدقيق في دمج الجواهر في الأسنان الموجودة لتشكيل شواية ما قبل التاريخ. عندما يتعلق الأمر باستبدال المروحيات المفقودة، فإن هذه الثقافة ستستخدم شظايا من الأصداف البحرية والحجر والعظام لصنع أسنان اصطناعية.

في حين أن المظهر قد لا يكون ممتازًا، إلا أنه يبدو أنه يعمل. في الواقع، عندما يتم إدخال هذه المواد في اللثة، ينمو الفك حولها لتشكيل بيئة صلبة.

أطقم الأسنان الخشبية مع قوالب شمع العسل

على الرغم من أن بدائل الأسنان الصناعية تعود إلى زمن بعيد في التاريخ القديم، إلا أن اليابانيين يُنسب إليهم صنع المجموعة الأولى من أطقم الأسنان الكاملة.

على غرار طرق التشكيل الحالية، استخدم أطباء الأسنان في القرن السادس عشر شمع العسل لتكوين انطباع عن الأسنان البشرية. ثم تم استخدام هذا القالب لنحت مجموعة صلبة من الأسنان من الخشب من شجرة الصندوق اليابانية. كان الحل صلبًا لدرجة أنه تم استخدامه حتى القرن التاسع عشر.

مكملات أسنان بشرية

أسنان ذهبية

خلال عملية حفر في فرنسا، اكتشف علماء الآثار مقبرة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد تحتوي على امرأة سلتيك كانت مزينة بجميع أنواع الإكسسوارات الراقية.

وكان من بينها دبوس حديدي يقع في فمها ويُعتقد أنه الهيكل الداعم لزرع الأسنان. بينما كانت المادة مفقودة، تم التكهن بأن السن ربما كان ذهبيًا ، على غرار ما قيل أن الأتروسكان قد استخدموه خلال نفس الفترة الزمنية. من الجنون الاعتقاد بأن الأسنان الذهبية كانت موجودة منذ فترة طويلة.

زرع الأسنان من الخلايا الجذعية

قد يكون موت أطقم الأسنان في المستقبل القريب وذلك بفضل باحثي طب الأسنان في كلية تافتس لطب الأسنان. بدلاً من استخدام المواد الاصطناعية للأسنان ، يتجه هؤلاء العلماء إلى الخلايا الجذعية المأخوذة من جسم المريض لإنتاج "براعم الأسنان".

ترتبط هذه البراعم بسقالات على شكل أسنان ويقال إنها تنمو في النهاية لتصبح أسنانًا ناضجة. ومع ذلك فهي عملية معقدة للغاية ويعمل العلماء حاليًا على إنشاء أفضل السقالات لإنجاز المهمة.