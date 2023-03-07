دراسة: حمية الكيتو ضارة ومن الأنظمة الغذائية الأقل تغذية

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة تولين أن نظامي كيتو والباليو الشائعين من بين الأنظمة الغذائية الأقل تغذية وصديقة للبيئة.

يستهلك أخصائيو حمية الكيتو الكثير من البروتين بدلاً من الكربوهيدرات مثل الخبز والمعكرونة والبطاطس والأرز. يتسبب في دخول الجسم إلى الحالة المعروفة باسم الكيتوزية، والتي تحدث عندما يتضور الشخص جوعًا أو صائمًا ويستخدم الدهون للحصول على الطاقة.

في هذه الأثناء، يُسمح فقط بالأطعمة التي ربما تم اصطيادها أو صيدها أو جمعها خلال فترة رجال الكهوف في نظام باليو الغذائي. تتكون من المكسرات والبذور والفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والبيض والأعشاب والتوابل.

يتم استبعاد الأطعمة المصنعة مثل الكعك والمعجنات والبسكويت ورقائق البطاطس من كل من الأنظمة الغذائية العصرية. تمت تجربة نظام كيتو الغذائي من قبل العديد من المشاهير، بما في ذلك جوينيث بالترو وهالي بيري وكيم كارداشيان، في حين جربت مايلي سايروس والممثلة أوما ثورمان حمية باليو.

يقول أحد كبار المؤلفين: “لقد اشتبهنا في التأثيرات المناخية السلبية لأنها تتمحور حول اللحوم، ولكن لم يقارن أحد حقًا كل هذه الأنظمة الغذائية – حيث يتم اختيارها من قبل الأفراد، بدلاً من وصفها من قبل الخبراء – مع بعضها البعض باستخدام إطار عمل مشترك ” البروفيسور دييغو روز من جامعة تولين في بيان صحفي .

اكتشفت الدراسة الأولى من نوعها أن حمية الكيتو والباليو تحتوي على أقل عدد من الفيتامينات، وهو أمر مؤسف لمن جربوا هذه الحميات.

يتم إنتاج أكبر بصمة كربونية عن طريق نظامي كيتو وباليو الغذائي، اللذان ينتجان ما يقرب من ثلاثة و 2.6 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل 1000 سعرة حرارية يتم تناولها، على التوالي.

البسكاتاريون، أولئك الذين يأكلون الأسماك بشكل أساسي، يبذلون قصارى جهدهم من حيث الصحة ويتبعهم النباتيون والنباتيون بعد فترة وجيزة.

مع وجود 0.7 كجم من الانبعاثات، أو أقل من ربع تلك الناتجة عن نظام كيتو الغذائي، اكتشف الباحثون أن النظام الغذائي النباتي له أقل التأثيرات السلبية على المناخ. فيما يتعلق بالود البيئي، تأتي الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية في المرتبة الثانية.

استخدمت الدراسة، التي استطلعت أكثر من 16000 بالغ تم إجراؤها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، نظام النقاط على أساس مؤشر الأكل الصحي الفيدرالي لتخصيص نقاط لأنظمة غذائية معينة.

بالنسبة للأفراد الذين اتبعوا كل نظام غذائي، تم حساب متوسط ​​النتائج.

شكلت الحيوانات آكلة اللحوم، التي تستهلك اللحوم والخضروات على حد سواء، غالبية المشاركين (86 ٪) وكانت المجموعة الأكثر انتشارًا. كانوا في منتصف الحزمة من حيث الاستدامة والجودة.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، إذا أصبح ثلث المشاركين نباتيين ليوم واحد فقط، فسيوفر ذلك 340 مليون ميل يقودها أشخاص في السيارات.

زادت كل من آثار الكربون ودرجات الجودة الغذائية عندما اختاروا نظام DASH أو حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي تحد من اللحوم الدهنية.

وفقًا للأمم المتحدة، فإن صناعة الأغذية مسؤولة عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. على وجه الخصوص، تنتج صناعة اللحم البقري ما يصل إلى عشرة أضعاف الانبعاثات التي تنتجها صناعة الدجاج وأكثر من عشرين ضعفًا من صناعة الجوز.