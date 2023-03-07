وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابـات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشيد بقدرة الشباب على إدارة المشاريع بكفاءة عالية وكالة الرأي الفلسطينية " هارون " المرأة الفلسطينية درعٌ للمجتمع وعام 2023 لمناصرتها وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 3 آلاف مولود جديد في قطاع غزة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية "هارون" ونقابة المهندسين الزراعيين تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال والاوقاف تبحثان سبل عقد دورات في أحكام التلاوة وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يعلن عن قرب افتتاح مكتبة مدرسية مركزية بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق واتس آب على أجهزة ويندوز يحصل على مميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية 7طرق لحمايتك من الاحتيال عبر الإنترنت
أخبار » الأسرة و المجتمع

دراسة: استخدام زيت السمك يقلل مخاطر إجهاض النساء

07 آذار / مارس 2023 10:16

20180218030916916
20180218030916916

مما لا شك فيه أن أكل الأسماك له فوائد متعددة منها تنشيط الذاكرة والحفاظ علي الصحة العامة للجسم، بالإضافة إلى أن عددا من الباحثين بإحدى الدراسات أكدوا فعالية العقاقير المستخرجة من زيت السمك في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اكد عدد من الأطباء بجامعة كولومبيا في نيويورك ، بان تناول النساء الحوامل لكمية كبيرة من زيت السمك يخفيض أخطار الإجهاض ووضع مولود ميت والولادة المبكرة .وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

وقال الدكتور إيبين هان أن هذه المضاعفات التي تحدث للحوامل مرتبطة بعدوى بكتيرية، ولكننا لم نفهم كيف تولد الالتهابات، ولكنه اكتشف مع فريقه العلمي استخداما جديدا غير متوقع لزيت السمك، خلال دراستهم كيفية تأثير بكتيريا "Fusobacterium nucleatum" التي تعيش في تجويف الفم، وتؤثر في نمو الجنين عند وجودها في رحم المرأة الحامل.

أظهرت نتائج الدراسة أن هذه البكتيريا تسبب مضاعفات تؤدي إلى الإجهاض، في حالة إنتاج جسم الحامل لبروتين تستخدمه منظومة المناعة لمكافحة العدوى والالتهابات.

وبعد أن اكتشف الباحثون هذا البروتين والخلايا التي تنتجه واستخرجوها وحاولوا استخراج الالتهاب باستخدام المستحضرات المتوفرة، اتضح لهم أن أفضل مادة تقوم بهذه العملية هي الأحماض الدهنية "أوميجا-3" الموجودة في زيت السمك.

وتبين من التجارب التي أجريت على الفئران، أن تناول زيت السمك يخفض كثيرا من الالتهابات داخل الرحم، وبالتالي من الإجهاض وولادة جنين ميت وغيرها من العواقب السلبية.

ووصي الدكتور هان  النساء الحوامل بتناول زيت السمك لحماية أنفسهن وأطفالهن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟