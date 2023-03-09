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حماس: الرد على عملية اغتيال مقاومي جنين لن يطول

09 آذار / مارس 2023 08:53

الشهداء الثلاثة
الشهداء الثلاثة

غزةوكالة الرأي:

قالت حركة حماس، إن الرد على جريمة الاحتلال باغتيال 3 مقاومين في بلدة جبع جنوب جنين لن يطول، مؤكدةً أن مقاومة شعبنا مستمرة.

وزفت الحركة في بيان لها، الخميس، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهداء الثلاثة، وهم: سفيان عدنان إسماعيل الفاخوري (26 عامًا)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا) الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال بمدينة جبع جنوب مدينة جنين.

كما زفت الشهيد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في جنين قبل يومين.

وأكدت الحركة، إن عمليات الاغتيال والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في أنحاء أرضنا المحتلة لن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة، بل ستزيده قوّة وإصرارًا وعزيمة على مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى دحرهم عن أرضنا ومقدساتنا.

وقالت: "إننا إذ نعزّي ذوي الشهداء ومحبيهم لنحيي أهلنا في جنين الصمود، ومقاومي جبع الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال المعتدية وخاضوا معها اشتباكًا ضاريًا بالرصاص والعبوات المتفجرة وأسقطوا طائرة مسيّرة، ونشدّ على أيدي المقاومين الأبطال لتصعيد المواجهة والتصدّي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، انتقامًا لدماء الشهداء ودفاعًا عن شعبنا الصامد المرابط".

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