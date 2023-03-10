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YouTube توقف الإعلانات المتراكبة الشهر المقبل

10 آذار / مارس 2023 07:45

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أعلنت YouTube أنها ستوقف الإعلانات المتراكبة الشهر المقبل وهى الإعلانات التى تظهر على سطح المكتب على الشاشة فى الكمبيوتر المكتبى وإعلانات البانر المزعجة التي تغطي مقاطع الفيديو، هذا ما ذكره موقع arstechnica

ولكن هناك طرق أخرى لعدم مشاهدة هذه الإعلانات، والتي أعني بها YOUTUBE PREMIUM ولابد أن تكون مشترك بها.

وشركه اليوتيوب أعلنت أنك لن تشاهد هذه الإعلانات الشهر المقبل شهر ابريل، إليك عدد أقل من الإعلانات على YouTube، عدد أقل من أشكال الإعلانات، على الأقل، تقول أحدث مشاركة في منتدى YouTube إن الشركة ستلغي "الإعلانات المتراكبة" على مقاطع فيديو YouTube.

ويقول موقع YouTube إن الإعلانات ستنتهي في 6 أبريل، واصفًا إياها بـ "شكل إعلان قديم"، وقالت الشركة إن الإعلانات تعمل فقط على سطح المكتب، وهي "مزعجة للمشاهدين"، الآن ستكون الإعلانات الوحيدة في مشغل الفيديو هي إعلانات الفيديو التي يمكن تشغيلها قبل الفيديو أو في منتصفه أو بعده، يُسمح أيضًا بالإعلان المنبثق "عرض المنتج"، ولكن ستظل هناك إعلانات بانر في قائمة الفيديو الموصى بها.

تقول الشركة إنها تتوقع أن ترى "تأثيرًا محدودًا لمعظم منشئي المحتوى مع تحول التفاعل إلى أشكال إعلانات أخرى"، الإعلانات مزعجة للمشاهدين، ولكن غالبًا ما يتقاضى المبدعون أموالًا فقط إذا تم استيفاء حدود معينة للإعلان.

ولم تكن مشاهدة الإعلان المتراكب كافية بالضرورة لمنشئ المحتوى لكسب المال - يمكن للمعلنين اختيار الدفع فقط إذا نقر المستخدم على الإعلان، لذلك كانت هناك فرصة كبيرة لعدم حصول أي شخص على أموال من هذه النوافذ المنبثقة، إعلانات الفيديو التي تحتوي على زر "تخطي" لا تدفع أيضًا إذا نقر المستخدمون على زر التخطي.

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