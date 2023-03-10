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مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

10 آذار / مارس 2023 05:04

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن في مدينة شفاعمرو داخل أراضي الـ48، اليوم الجمعة، عن وفاة "جودت شوفانية" متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار، ليلة الخميس.

وأفادت مصادر محلية أن شوفانية (44 عاما) أصيب بعيارات نارية في الجزء العلوي من جسده، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته، صباح اليوم.

وتشهد البلدات الفلسطينية في مناطق الـ48 جرائم عنف وقتل بشكل يومي، إذ يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الاسرائيلية عن القيام بدورها في اجتثاث الظاهرة الآخذة بالاستفحال، سيما وأن غالبية الجرائم لم تُفك رموزها وغالبا يتم تقييدها ضد مجهول.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام 2023 ولغاية الآن، إلى 28 قتيلا في ظل تواطؤ الشرطة الاسرائيلية وتقاعسها بالتصدي لعصابات الإجرام.

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