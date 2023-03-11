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4 مباريات في دوري غزة .. اليوم السبت

11 آذار / مارس 2023 08:36

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تُختتم مساء اليوم السبت مباريات الأسبوع الـ22 من بطولة دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة، باقامة 3 مباريات في توقيت واحد.

ويستضيف  بيت حانون الرياضي نظيره خدمات النصيرات على ملعب بيت حانون البلدي في مباراة سيتحدد من خلالها هوية الفريق الثاني الهابط لدوري الدرجة الأولى، ويلعب شباب رفح مع شباب الزوايدة على ملعب رفح البلدي ، ويواجه الهلال غزة منافسه غزة الرياضي عل ملعب فلسطين في مدينة غزة.

وفي دوري الدرجة الأولى يلتقي الأهلي الفلسطيني مع نظيره الأمل على ملعب اليرموك بمدينة غزة، في مباراة ليس لها أهمية بعدما حقق الأهلي الصعود للدرجة الممتازة متصدراً، والأمل ضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.

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