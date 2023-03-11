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ريال مدريد يستهدف العودة للانتصارات فى الدوري الإسباني أمام إسبانيول

11 آذار / مارس 2023 08:44

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يلتقى فريق ريال مدريد مع ضيفه إسبانيول فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023. 
 
ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 62 نقطة، فيما يأتي إسبانيول فى المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة. 
 
وفقد ريال مدريد 4 نقاط فى ىخر جولتين بالليجا، بعدما تعادل 1-1 أمام أتلتيكو مدريد فى الجولة الـ 23، ثم تعادل سلبيًا مع ريال بيتيس فى الجولة الـ 24، وهو ما أدي إلى زيادة الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 9 نقاط. 
 
ويتمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني حتي النهاية، ويرى أن الفارق ليس بعيدًا مع الغريم التقليدى برشلونة، خاصة مع تبقي 14جولة على انتهاء المسابقة. 
 
ويخوض فريق الريال مباراة إسبانيول بهدف تحقيق الثلاث نقاط من أجل الاستعداد لمعركتين من العيار الثقيل أمام ليفربول فى إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، ثم مواجهة غريمه برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الأحد المقبل فى كلاسيكو الدوري الإسباني بالجولة الـ 26 من مسابقة الليجا. 
 
وفاز ريال مدريد على ليفربول 5-2 في مباراة ماراثونية بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل جولة الإياب في ملعب "البرنابيو"، وهو ما وضعه إكلينيكيا في الدور ربع النهائي. 
 
ويسعي أنشيلوتي، مدرب الريال، للفوز على برشلونة من أجل التفوق على تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، الذى نجح فى خطف كأس السوبر الإسباني بالسعودية، والتفوق بهدف فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل جولة الإياب 5 إبريل المقبل. 
 

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