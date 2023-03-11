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كيف تستخدم ميزة الدردشة بتطبيق Google Docs؟.. اعرف الخطوات

11 آذار / مارس 2023 08:52

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قامت جوجل مؤخرًا بتحديث المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية لتقديم المزيد من الميزات وتصميم المواد المستندة إلى المادة المحدثة والمزيد، ومن بين الأشياء الأخرى ، هناك ميزة واحدة لا يتم ملاحظتها في الغالب وهي ميزة الدردشة المضمنة. 
 
فالآن ، لا تتعلق هذه الميزة بالرسائل النصية والمراسلة مثل WhatsApp أو Google Chat أو تطبيقات وخدمات المراسلة الفورية الأخرى، حيث تهدف الميزة بشكل أساسي إلى تقديم خيارات تعاون أفضل للمستخدمين.
 
وفيما يلي كيفية استخدام هذه الميزة في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google:

كيفية استخدام الدردشات في Google Docs و Sheet و Slides

- افتح Google Docs من أي متصفح ويب.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك إذا لم يكن بالفعل.
- بعد ذلك ، أنشئ مستندًا جديدًا وابدأ في كتابة شيء ما أو إنشاء شيء ما، ثم شاركها مع أشخاص آخرين للتعاون.
-الآن ، انقر فوق رمز "الدردشة" في الجزء العلوي من الشاشة، حيث سيتم فتح نافذة دردشة جديدة ، وابدأ في الكتابة وستظهر جميع الرسائل على شاشة المشاركين الآخرين لهذا المستند المحدد.
- يمكن للمشاركين الآخرين أيضًا الرد على الرسائل المرسلة بواسطة أي شخص يمثل جزءًا من هذا المستند.
وتتيح ميزة الدردشة في محرر المستندات للمستخدمين التعاون معًا عن طريق إرسال الملاحظات والرسائل وإبراز المفاتيح والمزيد ذات الصلة بالمستند، يمكن أن يساعد ذلك في إنشاء مستند وعرض تقديمي والمزيد.
 

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