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ليبرمان: عودة العلاقات بين إيران والسعودية فشل لنتنياهو

11 آذار / مارس 2023 06:42

ليبرمان
ليبرمان

الداخل المحتل-الرأي:

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو "كنيست الاحتلال" "أفيغدور ليبرمان"، رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بعد تجديد العلاقات بين إيران والسعودية.

وكتب ليبرمان على حسابه على تويتر: "تجديد العلاقات بين إيران والسعودية فشل شخصي نتنياهو، واعتدنا أن نتنياهو يلوم دائما من حوله، لكن التطور الدراماتيكي في العلاقات بين إيران والسعودية هو فشل ذريع مسجل باسمه وحده".

وقال: " إن محاولة نتنياهو المثيرة للشفقة في إلقاء اللوم على الحكومة السابقة تشبه إلقاء اللوم علينا اليوم لعدم دعوته إلى البيت الأبيض بعد حوالي شهرين ونصف من توليه منصب رئيس الوزراء، وهو أمر غير مسبوق في تقاليد العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأشار ليبرمان إلى أن نتنياهو أوصل إسرائيل إلى وضع لم نشهده من قبل.

وتابع: "البلد ينهار من الداخل ومعزول عن الخارج، ولا أحد يثق بنتنياهو ولا أحد يصدقه، وهذا أيضًا سبب توجه السعودية نحو طهران، ولو استمرت الحكومة السابقة لما حدث هذا أبدا، أقول هذا بمسؤولية كاملة".

عكا.

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