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إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل إيطاليا

11 آذار / مارس 2023 08:56

إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل إيطاليا
إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل إيطاليا

وكالات-الرأي:

أنقذ خفر السواحل الإيطالي أكثر من 1300 مهاجر كانوا على قوارب مكتظة في البحر المتوسط، بعد أقل من أسبوعين على غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية لإيطاليا.

وأرسل خفر السواحل والبحرية الإيطالية، سفنا عدة لإنقاذ المهاجرين الـ1300 الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب في وسط البحر المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم، بعدما كانت ثلاث سفن أخرى لخفر السواحل تعمل على إنقاذ قاربين آخرين على متنهما نحو 800 شخص.

ولفتت أجهزة الطوارئ إلى أن 487 مهاجرا أُعيدوا سالمين إلى ميناء كروتوني قرابة الساعة الثانية صباحا بتوقيت غرينتش.

ونشر خفر السواحل فيديوهات الجمعة تُظهر جزءا منهم على متن سفينة صيد كبيرة وسط بحر هائج.

وكانت عملية إغاثة أخرى جرى خلالها إنقاذ 500 مهاجر على متن سفينة لخفر السواحل، بصدد الانتهاء.

إلى ذلك، عُثر على جثة الضحية الرابعة والسبعين، وهي فتاة يُرجّح أن يتراوح عمرها بين خمسة وستة أعوام، في المأساة التي حصلت قبل أقل من أسبوعين قبالة مدينة كروتوني، بحسب وكالة الصحافة الإيطالية.

وفتح القضاء تحقيقا في المأساة لتحديد أسباب تأخر وصول الإغاثة، وأثار الحادث صدمة في إيطاليا، وعقدت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة اجتماعاً لمجلس الوزراء الخميس قرب موقع الغرق.

ووفق وزارة الداخلية، وصل 17592 شخصا منذ مطلع العام إلى إيطاليا، مقارنة بـ5976 خلال الفترة نفسها من العام 2022، و5995 في العام 2021.

كما ارتفع عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 116% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية.

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