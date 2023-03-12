تسريب مواصفات المعالج الأقوى من Qualcomm

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن المعالج الجديد الذي طورته Qualcomm ليكون أحد أفضل معالجات الهواتف والأجهزة الذكية على الإطلاق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المعالج الجديد Snapdragon 8 Gen 3 سيطرح في العديد من الأجهزة والهواتف الذكية الرائدة التي ستظهر العام القادم.

ويتميز المعالج بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى تتوزع فيها الأنوية بتكوين (1+5+2) أي أنه سيضم شريحة Cortex-X4 رئيسية بتردد يصل إلى 3.75 غيغاهيرتز، و5 شرائح Cortex-A720 بتردد 3 غيغاهيرتز، وشريحتي Cortex-A520 بتردد 2 غيغاهيرتز.

وتشير التسريبات إلى أن الاختبارات على المعالج الجديد بينت أنه يوفر أداء أسرع بنسبة تتراوح ما بين 27-36% مقارنة بمعالجات Snapdragon 8 Gen 2 المطروحة في أفضل هواتف أندرويد حاليا، كما أنه سيتفوق بالأداء على معالجات A16 Bionic الموجودة في أحدث هواتف آيفون.

ومن المفترض أن يتوافق هذه المعالج مع شرائح الموديم التي تتصل بشبكات 5G، ومعالجات رسوميات Snapdragon X75، ومع ذواكر الوصول العشوائي LPDDR5 الحديثة، وذواكر UFS 4.1 من الجيل القادم.

المصدر: ixbit