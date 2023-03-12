النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2480) الأحد 12.10.2023

أخبار فلسطينية﻿

فصائل فلسطينية تطلق “وثيقة جنين” لمواجهة الحكومة الإسرائيلية- (فيديو)

منظمة التحرير الفلسطينية تدين إقرار الاحتلال 3 مخططات استيطانية جديدة في القدس

الرئيس الفلسطيني يبحث مع المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

أبو مازن يبحث مع مبعوث الصين لعملية السلام في الشرق الأوسط آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يؤجل شرعنة بؤرة استيطانية وإخلاء تجمع سكني بالضفة

مئات الآلاف في شوارع إسرائيل احتجاجا على خطط حكومة نتنياهو لعمل إصلاحات قضائية

صحيفة عبرية: حزمة تسهيلات لتشجيع هجرة يهود فرنسا إلى "إسرائيل"

اخبار دولية

الصين: سنبقى داعمين لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال

أخبار عربية

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الصحف العربية

الحياة اللندنية

القدس العربي

استشهاد ثلاثة فلسطينيين قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستعدون لإضراب “الأول من رمضان” عن الطعام

الشرق الاوسط

الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب «الأول من رمضان» عن الطعام

الاهرام المصرية

إسرائيل تقصف بعض المواقع في حماة وسط سوريا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا وشابتين فلسطينيين من القدس

الصين تواصل تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع التنموية لتطوير وتحسين مستوى عيش الشعب الفلسطيني

فلسطين تهنئ بإعادة انتخاب الرئيس شي جين بينج رئيسا لجمهورية الصين الشعبية

الشروق المصرية

مطالبات فلسطينية بطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع برلماني في البحرين

تقارير: إسرائيل تقصف بعض المواقع في حماة وسط سوريا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا وشابتين فلسطينيتين من القدس

النضال مستمر.. أسير فلسطيني يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الغد الأردنية

السلطة الفلسطينية اتفاقات مع الاحتلال تكبل تحركها بسهولة لوقف جرائمه

الشرق القطرية

عواودة: أجهزة السلطة تسعى لكبح جنازات الشهداء.. تمثل استفتاءً على خيار المقاومة

120 منظمة وجمعية تُطلق الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

لليوم السابع والعشرين.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من الخليل

الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في القدس

التغطية مستمرة".. فيلم يوثّق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

حراك المعلمين": الإضراب مستمر والأزمة ازدادت تعقيدًا

الحركة الأسيرة" تدعو لجعل كل يوم ثلاثاء إحياءً لذكرى الثلاثاء الحمراء

نقابة المحامين" تعلن تعليق العمل الشامل أمام المحاكم ابتداءً من الغد

وثيقة جنين الوطنية: المقاومة حق مشروع ضمنته المواثيق الدولية لمواجهة الاحتلال

الاحتلال يزعم اعتقال 5 فلسطينيين يقفون خلف زرع عبوة في "بيتار عيليت"

الاحتلال ينقل ثلاثة أسرى من مساعدي "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

مدارس "التحدي" في الضفة الغربية.. خط الدفاع الأول لمواجهة التجهيل والاستيطان

الحياة الجديدة

جنين: مشاركون بمؤتمر وطني يدعون للتوحد لمواجهة حكومة الاحتلال

الحركة الأسيرة تدعو لتنظيم وقفات إسناد الثلاثاء المقبل

الأوقاف تجري قرعة الحج لعامي 2023 و2024 في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فتى بعد الاعتداء عليه وشابة عند باب العمود

الأسير أمير جرادات من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

لليوم الـ26 : الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

45 عاما على استشهاد المناضلة دلال المغربي

​الايام

قمع مسيرة في كفر قدوم ووقوع إصابات ومسح جوي لقرية ماعين المهددة بالتهجير

الرئيس يطلع المبعوث الصيني للسلام على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية ودعوة لوقفات إسناد الثلاثاء المقبل

المحامين": استمرار تعليق العمل بمحاكم في الضفة الأسبوع الحالي

نتنياهو يرجئ النظر بالخان الأحمر وشرعنة "أفيتار" إلى ما بعد رمضان

محللون: الاتفاق السعودي - الإيراني يزيد من تعقيد سعي إسرائيل للتطبيع

قائد الشرطة الإسرائيلية يرفض دعوات الاستقالة ويهاجم بن غفير

إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء للأسبوع...

وكالة صفا

دلال المغربي.. 45 عامًا على استشهاد "عروس يافا" وقائدة عملية الساحل



وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

اعتقال رابع

سما نيوز

واشنطن بوست" تنشر فيديو ثلاثي الأبعاد يوضح كيف أطلق الاحتلال النار على المدنيين

ضباط إسرائيليون: "قتال الفلسطينيين تحسّن بشكل ملحوظ".. "كل اقتحام بمثابة حرب"

نتنياهو يرجئ إخلاء الخان الأحمر وشرعنة "إفياتار" بعد رمضان

إن بي سي" الأمريكية: إدارة بايدن قد تعيد النظر في تحالفها مع "إسرائيل"

صحيفة عبرية: حزمة تسهيلات لتشجيع هجرة يهود فرنسا إلى "إسرائيل"

عرب 48

حريق في دكان يشتبه بأنه متعمد في سوق عكا القديمة

الحركة الأسيرة تدعو إلى وقفات إسناد الثلاثاء نصرة للحرية

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بزعم محاولة تفجير حافلة في "بيتار عيليت"

ممارسات الاحتلال: اعتقالات بالضفة واستهداف للمزارعين جنوبي غزة

وكالة وفا

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ý 12آذار (مارس)

ý 2003م سرايا القدس تقتل ضابطين وتصيب آخر في قرية صيدا بطولكرم ويستشهد المنفذ رامي الأشقر ويعتقل القائد أحمد فنة.

ý 2002م قيام الشهيدين غسان محمد الجدع، ومحمد عبد الوهاب من سكان مخيم صيدا جنوب لبنان بعملية استشهادية في مستعمرة (شلومي) شمال فلسطين المحتلة أدت إلى مقتل 7 من الجنود والمستوطنين الصهاينة وإصابة العديد منهم.

ý 1993م مقتل مستوطنة يهودية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة برصاص المقاومة الفلسطينية.

ý 1988م السلطات الأمريكية تأمر بإغلاق المكتب الإعلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، ضمن حملة للضغط على المنظمة لإرغامها على تغيير مواقفها السياسية.

ý 1983م اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى حيث يعتقد أن المتطرفين قاموا بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام الحرم الشريف.

ý 1977م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الثالثة عشر (دورة الشهيد كمال جنبلاط بالقاهرة).

ý 1948م منظمة الهاجاناة الصهيونية المتطرفة تنسف عددا من المنازل العربية في ضاحية أبو كبير في مدينة يافا ثم تكرر نفس العمل الإرهابي وتنسف عدداً آخر من البيوت في قرية الحسينين في منطقة صفد بالجليل الشرقي.