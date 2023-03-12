وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تحدد موعد الإعلان عن الفائزات بجائزة "امرأة فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2480) الأحد 12.10.2023 وكالة الرأي الفلسطينية إرجاء إطلاق أول صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد وكالة الرأي الفلسطينية فينيسيوس يعيد ريال مدريد لسكة الانتصارات وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يشدد الخناق على ارسنال بورنموث يخمد فورة ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية بطولة فرنسا: مبابي ينقذ سان جرمان من خيبة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: اللواء فؤاد الشوبكي على موعد مع الحرية غداً وكالة الرأي الفلسطينية ثوران أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم وكالة الرأي الفلسطينية حقائق لا يعرفها الكثيرون عن البيض البودرة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق خان يوس يطلق حملة" بالهمة سنبلغ القمة" لطلبة الثانوية العامة

12 آذار / مارس 2023 09:56

332576006_1420330208774752_5598070610137559892_n
332576006_1420330208774752_5598070610137559892_n

غزة- وكالة الرأي 
اطلق قسم الارشاد والتربية الخاصة بالمديرية حملة بالهمة سنبلغ القمة لطلبة الثانوية العامة، بحضور د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم، د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. أشرف أبو عنزة رئيس القسم والعاملين فيه والمرشدين والمرشدات بالمدارس.
بدوره،  أكد لافي على أهمية هذه الحملة في دعم وتعزيز طلبة الثانوية العامة وتهيئتهم معنويًا ونفسيًا لخوض غمار الامتحانات النهائية، والتي تعتبر مرحلة فاصلة في حياة الطالب، للانطلاق إلى الحياة الجامعية ومواصلة مسيرته التعليمية.
وأثنى لافي على القائمين بهذه الحملة الرائدة النوعية، متمنيًا لهم تحقيق ما يصبون إليه لخدمة أبنائنا الطلبة والوصول بهم إلى بر الأمان، مشدداً على أن المديرية لن تألو جهداً في توفير كل ما يحتاجه الطلبة لتحقيق طموحاتهم والارتقاء بقدراتهم التعليمية والنفسية على حد سواء.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟