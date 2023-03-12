تعليم شرق خان يوس يطلق حملة" بالهمة سنبلغ القمة" لطلبة الثانوية العامة

غزة- وكالة الرأي

اطلق قسم الارشاد والتربية الخاصة بالمديرية حملة بالهمة سنبلغ القمة لطلبة الثانوية العامة، بحضور د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم، د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. أشرف أبو عنزة رئيس القسم والعاملين فيه والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

بدوره، أكد لافي على أهمية هذه الحملة في دعم وتعزيز طلبة الثانوية العامة وتهيئتهم معنويًا ونفسيًا لخوض غمار الامتحانات النهائية، والتي تعتبر مرحلة فاصلة في حياة الطالب، للانطلاق إلى الحياة الجامعية ومواصلة مسيرته التعليمية.

وأثنى لافي على القائمين بهذه الحملة الرائدة النوعية، متمنيًا لهم تحقيق ما يصبون إليه لخدمة أبنائنا الطلبة والوصول بهم إلى بر الأمان، مشدداً على أن المديرية لن تألو جهداً في توفير كل ما يحتاجه الطلبة لتحقيق طموحاتهم والارتقاء بقدراتهم التعليمية والنفسية على حد سواء.

