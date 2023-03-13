برشلونة يفلت من فخ بلباو ويعود لفارق النقاط التسع أمام الريال

أفلت برشلونة من فخ مضيفه أتلتيك بلباو، واقتنص 3 نقاط ثمينة في مسيرته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ 3 مواسم، عقب فوزه الشاق 1 / صفر على نظيره الباسكي، مساء الأحد، في المرحلة الـ25 للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة خلال الموسم الحالي والتاسع في لقاءاته العشرة الأخيرة بالمسابقة، إلى 65 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي ريال مدريد، قبل مباراتهما المرتقبة في (الكلاسيكو) يوم الأحد القادم على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) معقل الفريق الكتالوني.

في المقابل، توقف رصيد بلباو، الذي لم يحقق أي فوز في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وواصل البرازيلي رافينيا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورغم ذلك، فإن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، استحق أن يكون بطل اللقاء بلا منازع، بعدما تصدى للعديد من الفرص المؤكدة لبلباو من أجل التعادل، ليؤمن حصول فريقه على النقاط الثلاث من معقل منافسه.

لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث أضاع فيران توريس فرصة لافتتاح التسجيل لمصلحة برشلونة بعد مرور 90 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، حينما تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

ورد بلباو بهجمة منظمة في الدقيقة الخامسة، انتهت بتسديدة عن طريق إينياكي ويليامس، لكن الكرة ذهبت فوق العارضة.

وحصل برشلونة على ركلة حرة من الناحية اليسرى في الدقيقة التاسعة، نفذت عرضية أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة لتصل إلى سيرخيو بوسكيتس، الذي سدد مباشرة من خارج المنطقة، غير أن الكرة علت العارضة بقليل.

وأهدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة مؤكدة لبرشلونة في الدقيقة 16، عندما تلقى تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى، لكن الكرة طالت منه، لتذهب لأحضان جولن اجيريزابالا، حارس مرمى بلباو، الذي خرج من مرماه في الوقت المناسب لملاقاته.

في المقابل، أضاع بلباو فرصة مؤكدة في الدقيقة 24، حيث تلقى أليكس بيرينجور، كرة أمامية فشل جيوليس كوندي مدافع برشلونة في إبعادها، لتصل الكرة للاعب لباسكي، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، مستغلا تقدم الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى الفريق الكتالوني، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

وأضاع نيكو ويليامس فرصة أخرى لبلباو في الدقيقة 32، حينما تسلم الكرة داخل المنطقة، ليطلق قذيفة زاحفة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الذي أبعدها لركنية كادت أن تسفر عن هدف التقدم.

وتابع راؤول غارسيا الركلة الركنية التي نفذت من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ارتطمت في العارضة، قبل أن يشتتها الدفاع عن المنطقة الخطرة.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا في الدقائق التالية، لكنه كان الهدوء الذي سبق العاصفة، بعدما أحرز رافينيا هدفا لمصلحة برشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتلقى رافينيا تمريرة بينية من بوسكيتس، ليسدد من داخل المنطقة دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يمين اجيريزابالا داخل الشباك.

وألغى حكم المباراة الهدف في البداية بداعي وقوع رافينيا في مصيدة التسلل، غير أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) أثبتت صحة موقف اللاعب البرازيلي، ليتم احتساب الهدف وينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1 / صفر على بلباو.

على عكس المتوقع، اتسمت بداية الشوط الثاني بالهدوء في ظل استحواذ متبادل على الكرة من كلا الفريقين، قبل أن تشهد الدقيقة 52 الفرصة الأولى لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي، الذي تابع عرضية من جهة اليسار نفذها أليخاندرو بالدي، ليسدد ضربة رأس، مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وعاد ليفاندوفسكي لتهديد مرمى بلباو من جديد في الدقيقة 61، عن طريق تسديدة من خارج المنطقة ذهبت إلى ركلة مرمى، فيما سنحت أول فرصة في هذا الشوط لبلباو في الدقيقة 71 عن طريق بيرينجور، الذي سدد من على يسار منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

وواصل تير شتيجن تألقه بعدما تصدى لقذيفة من إيكار مونياين في الدقيقة 79، مبعدا الكرة لركنية، كادت أن تسفر عن هدف التعادل بواسطة ويليامس، الذي سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في أحد زملائه.

شدد بلباو من هجماته في الدقائق الأخيرة، وحصل على ركلة حرة من موقع قريب من منطقة الجزاء نفذها ويليامس، الذي وضع الكرة في الحائط البشري.

وترجم بلباو سيطرته على اللقاء، بعدما أحرز هدف التعادل عن طريق ويليامس في الدقيقة 87، لكن سرعان ما قرر حكم اللقاء إلغائه بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي أثبتت لمس الكرة ليد مونياين قبل أن يسجل اللاعب الغاني هدفه.

وواصل سوء الحظ ملازمته لبلباو في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، حيث قاد ويليامس هجمة عنترية من الناحية اليمنى، ليرسل كرة عرضية زاحفة، لتصل إلى يوري بيرشيش، الخالي تماما من الرقابة، الذي سدد من على يسار منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن تصدى للكرة، لتتهيأ أمام جوركا جوروزيتا، الذي سدد مباشرة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تثمر عن شيء.

وأضاع إينياكي ويليامس فرصة أخرى لبلباو في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، حيث سدد من على حدود المنطقة، غير أن الكرة علت العارضة، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز برشلونة 1 / صفر.

(د ب أ)