وكالة الرأي الفلسطينية التشغيل بالعمل يعقد يوم التوظيف للمستفيدين من مشروع "صمود3" وكالة الرأي الفلسطينية شرطة "معسكر جباليا" تُنهي ملفات 31 غارمًا وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد مركز تدريب ومديرية عمل شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الحارة الملونة في غزة تتزيّن لاستقبال رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُصدر 17 شهادة تصنيف وطنية وضبط جودة خلال فبراير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العمل يتفقد آلية سفر العمال عبر معبر إيرز وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تشجع عمليات تدوير النفايات الصلبة للحفاظ على البيئة وكالة الرأي الفلسطينية 7 إصابـات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تطلق فعاليات شهر القراءة للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تطلق حملة لزيارة 5 آلاف جريح في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ورشة عمل

جودة البيئة تناقش فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة"

13 آذار / مارس 2023 11:47

جودة البيئة تناقش فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة"
جودة البيئة تناقش فرص الاستفادة من

غزة - وكالة الرأي
شاركت سلطة المياه وجودة البيئة في ورشة عمل عقدتها كلاً من وزارة الزراعة والحكم المحلي بمدينة غزة، لمناقشة فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة" الناتجة عن محطات الصرف الصحي في الزراعة.

وقدم ممثل سلطة المياه وجودة البيئة م. عزالدين الشوا، عرض تفصيلي عن أنواع الحمأة في محطات المعالجة ومدى ملائمتها لاعادة الاستخدام حسب المعايير الفلسطينية ومقارنتها مع المواصفات والمقاييس العالمية.

من جهته،  أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بجهود وحدة حماية البيئة بالتفاعل والمشاركة مع الجهات الشريكة والمؤسسات الحكومية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟