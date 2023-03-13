جودة البيئة تناقش فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة"

غزة - وكالة الرأي

شاركت سلطة المياه وجودة البيئة في ورشة عمل عقدتها كلاً من وزارة الزراعة والحكم المحلي بمدينة غزة، لمناقشة فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة" الناتجة عن محطات الصرف الصحي في الزراعة.

وقدم ممثل سلطة المياه وجودة البيئة م. عزالدين الشوا، عرض تفصيلي عن أنواع الحمأة في محطات المعالجة ومدى ملائمتها لاعادة الاستخدام حسب المعايير الفلسطينية ومقارنتها مع المواصفات والمقاييس العالمية.

من جهته، أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بجهود وحدة حماية البيئة بالتفاعل والمشاركة مع الجهات الشريكة والمؤسسات الحكومية.