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مدير "شرطة المرور" يستقبل السائقين والمراجعين بالوسطى

14 آذار / مارس 2023 01:06

المحافظة الوسطى - وكالة الرأي:

استقبل مدير عام إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، عدداً من المواطنين والسائقين، واستمع إلى استفساراتهم وشكاويهم، يوم الثلاثاء، في مقر شرطة مرور محافظة الوسطى

واستمع العميد شحادة إلى استفسارات المواطنين والرد عليها فيما يتعلق بقضايا سير المركبات ومخالفاتها، مقدمًا عددًا من التسهيلات للسائقين.

وأكد العميد شحادة خلال لقاءه بالمواطنين على ضرورة الالتزام بقواعد السير الآمن على الطريق؛ للحد من خطر الحوادث المرورية التي تتسبب في الخسائر البشرية والمادية. 

بدورهم عبر السائقين عن شكرهم لشرطة المرور على هذه المبادرة التي تأتي في إطار التخفيف عن السائقين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. 

يُشار إلى أن هذا اليوم يأتي ضمن سلسلة أيام مفتوحة خصصتها شرطة المرور والنجدة، لاستقبال المواطنين والسائقين والاستماع لتظلماتهم وشكاواهم بشكل مباشر

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