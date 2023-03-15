ملك المغرب يعلن تقدم مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030

أعلن الملك محمد السادس ملك المغرب عن تقدم بلاده بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وانضمت أوكرانيا في البداية إلى إسبانيا والبرتغال كشريك محتمل في ملفها لعام 2030 ، ولكن مع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب مع روسيا، تقدم المغرب للمشاركة مع الدولتين الأوربيتين في عرض مشترك.

وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 والمقدمة من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء برواندا.

وأناب الملك محمد السادس عنه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة لتسلم الجائزة.

وأعلن بنموسى في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الملك المغربي عقب تسلم الجائزة نية بلاده تقديم العرض قائلا “هذا العرض المشترك سيحمل عنوانا للربط بين أفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط”.

وأضاف وزير الرياضة المغربي في كيغالي حيث يستضيف الاتحاد الدولي لكرة (الفيفا) مؤتمره السنوي 73 بعد غد الخميس “الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك…(وسيعد) شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات”.



وسبق للمغرب التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات فقط وخسر فرصة الاستضافة لصالح جنوب أفريقيا.

وأذهل المنتخب المغربي العالم في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى قبل النهائي حيث خسر أمام فرنسا. واحتل المغرب في النهاية المركز الرابع خلف كرواتيا.

كما استضاف المغرب كأس العالم للأندية 2022 الشهر الماضي، والتي تأجلت بسبب كأس العالم بقطر.

وهناك عرض مشترك آخر مؤكد لاستضافة نهائيات 2030 من دول بأمريكا الجنوبية وهي الأرجنتين وباراغواي وتشيلي وأوروغواي. واستضافت أوروغواي أول نهائيات لكأس العالم في عام 1930.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 فريقا يلعبون ما مجموعه 104 مباريات.

ووافق الفيفا على شكل جديد لكأس العالم اليوم الثلاثاء مع وجود 12 مجموعة يتأهل أول فريقين منها بالإضافة إلى أفضل ثمانية فرق من أصحاب المركز الثالث إلى مراحل خروج المغلوب والتي ستكون بداية من دور 32.

(رويترز)