وزارة الأسرى تنظم ماراثونًا رياضيًا كبيرًا الجمعة دعمًا للأسرى

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، عن تنظيم ماراثون رياضي كبير يوم الجمعة المقبل بمدينة غزة اسنادًا للأسرى القدامى وأصحاب المؤبدات في سجون الاحتلال.

وقال مدير عام الأنشطة وإعلام الأسرى بالوزارة نبيل حجاج في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الماراثون سينظم بالشراكة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومؤسسة الشيخ أحمد ياسين، ومكتب اعلام الأسرى وبرعاية الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

وأضاف حجاج، أن الماراثون سيقام بمشاركة مئات الرياضيين وسيحمل شعار "بدنا ولادنا يروحوا"، مشيرا إلى أن المتسابقين سيرتدون صورا لجميع الأسرى المؤبدات والقدامى في سجون الاحتلال.

وبين أن الماراثون يهدف دعم الأسرى في سجون الاحتلال وإحياء قضيتهم، وإيصال رسالة لكل الجهات أن تحرير الأسرى أصبح أولوية قصوى في هذه المرحلة، مضيفًا أن النشاط سيُختم بحفل في ميناء مدينة غزة وتوزيع جوائز قيمة على الفائزين.