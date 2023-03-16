وزارة الأسرى: الاحتلال اعتقل 302 مواطنين خلال فبراير

غزة – وكالة الرأي:

أفادت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 302 مواطنين بينهم 17 طفلا أقل من 18 عاما، و(10) نساء، و(4) حالات اعتقال لصيادين من قطاع غزة خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري، إن أعلى نسبة اعتقالات خلال شهر فبراير المنصرم تركزت في مدينة القدس، باعتقال حوالى (57) حالة اعتقال، ويليها مدينة رام الله والبيرة (56) حالة اعتقال، ومدينة جنين (49) حالة اعتقال، ومدينة الخليل (47) حالة اعتقال.

وأضافت أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها قوات الاحتلال بحق الاسرى والمعتقلين خلال الشّهر الماضي بلغ (65) أمراً، بينها (42) أمراً جديداً، و(23) أمر تمديد، ويرصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي اتخذتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وواقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ وذلك خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير، مستنداً على حصيلة أعمال الرّصد والتّوثيق التي تقوم بها دائرة المناصرة بالوزارة.

واستعرض التّقرير جزءاً من سياسات الاحتلال والانتهاكات المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بالمحاكمة والتي مسّت بجملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، ومنها التّنكيل والعقاب الجماعي واستخدام القوّة خلال عمليات الاعتقال.

وذكرت الوزارة، أن سلطات الاحتلال واصلت استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، ووصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى أكثر من (44) حالة اعتقال تركزت الاعتقالات في مدينة القدس وأحيائها وخاصة بلدة سلوان وحي بطن الهوى وحي الشيخ جراح، عدا عن الاقتحامات المتكررة والمستمرة للمسجد الاقصى، وأيضا في مدينة رام الله والبيرة وقراها، وصاحب ذلك أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخّرة من الّليل، ونصب الحواجز الليلية.

ورصد التقرير حالات الاعتقالات التّعسّفية بحقّ الأطفال، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال منذ مطلع فبراير /2023 نحو 17 طفلا فلسطينيًا، كان آخرهم اعتقال الفتى إبراهيم يوسف جوابرة والفتى محمد خالد عويصات خلال المواجهات في مخيم العروب، وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 نحو 160 طفلًا وطفلة، ويقبع الأسرى الأطفال في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا ،وبلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967 وحتى نهاية فبراير 2023 نحو مليون فلسطيني، أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية).

أما الاعتقالات التعسفية بحق النساء، فقد رصد التقرير حالات اعتقال النساء الفلسطينيات خلال شهر فبراير الماضي 2023 الى (10) حالات اعتقال لنساء فلسطينيات، كان اخرهم اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي المرابطة هنادي حلواني عقب استدعائها للتحقيق.

وأشارت الوزارة، على أن عدد الأسيرات التي تحتجزهم سلطات الاحتلال وصل إلى (29) أسيرة داخل السجون الاحتلال، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967الى أكثر من 13,000 امرأة فلسطينية.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تنتهج اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، سواءً من الشارع أو أثناء عبورهنّ الحواجز أو بعد اقتحام منازلهنّ ليلاً، مع اصطحاب كلاب بوليسية لترهيب العائلة وتدمير محتويات المنزل، مع تعصيب عيونهن وتقييد أيديهن خلف ظهورهن، ووضعهن داخل الجيبات العسكرية، عدا عن سوء التعذيب وسوء المعاملة.