وكالة الرأي الفلسطينية كيف تساعدك التكنولوجيا على تحسين نومك؟ إليك هذه التطبيقات وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط بباحاته غدًا وكالة الرأي الفلسطينية النوم أقل من 5 ساعات.. خطر كبير يهدد الحياة وكالة الرأي الفلسطينية سعال مستمر لـ3 أشهر.. رئة طفل تكشف خفايا غريبة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال اعتقل 302 مواطنين خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية حدث إيطالي غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العراق يهزم اليابان في كأس آسيا للشباب وكالة الرأي الفلسطينية بعد إثارته للقلق.. بنزيما يحسم موقفه من الكلاسيكو
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الأقمار الاصطناعية.. هل ستلغي عمل شركات الاتصالات التقليدية؟

16 آذار / مارس 2023 09:44

الأقمار الاصطناعية.. هل ستلغي عمل شركات الاتصالات التقليدية؟
الأقمار الاصطناعية.. هل ستلغي عمل شركات الاتصالات التقليدية؟

منذ أن أطلقت شركة "سبيس إكس" أقمارها الاصطناعية في الفضاء وهي تسعى لمحاولة الاعتماد عليها في إجراء الاتصالات الهاتفية وجعلها خدمة متاحة للجميع.

"سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك أكدت أنها ستبدأ اختبارات الاتصالات الخُلوية عبر الأقمار الاصطناعية، والبداية مع شبكة تي موبايل العالمية، التي أعلنت من جهتها أن المناطق الميتة أو التي لا تحتوي على شبكة هاتف محمول ستتم تغطيتها بواسطة أقمار "ستارلينك" الصناعية التابعة لـ"سبيس إكس"، لكن لم تضع أي من الشركتين موعدا محددا لتنفيذ ذلك بشكل فعلي على أرض الواقع.

فالتحديات كبيرة، منها الأمنية والدولية والسياسية، ومنها ما يتعلق بالجانب التكنولوجي، إذ يعتبر جهاز أيفون 14، الوحيد حاليا الذي تتوفر فيه إمكانية الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

فيما أشارت شركة "سامسونغ" أن لديها حلولا خاصة بها ستتيح لأجهزتها الاتصال بالأقمار الاصطناعية لكنها لم تُعلن بعد عن الشبكة التي ستتعاون معها.

في سياق متصل يتساءل مراقبون عن مصير شركات الاتصالات كافة، وعن نوايا "سبيس إكس" تجاه هذه الشركات، فهل ستعمل على تغييبهم تماما، أم ستجد آلية عمل مشتركة.

وفي هذا الإطار، قال الصحفي المتخصص في التكنولوجيا ياسر أبو معيلق، لـ"سكاي نيوز عربية":

سبيس إكس تسعى للدخول في عدد من المجالات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات، وتحاول من خلال شبكة أقمارها الصناعية الدخول على هذا الخط.

لا تستطيع حتى الآن فعل ذلك بمفردها، هي بحاجة لشركات الاتصالات.

شكل التعاون سيكون من خلال توفير الشركات لزبائنها خدمة التواصل عبر الأقمار الاصطناعية.

تبرز بعض التحديات الأمنية في هذا الإطار، لأن الاتصالات لم تعد تمر داخل أبراج الاتصال الخلوي، وسيكون من الصعب تتبعها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟