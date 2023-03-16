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مختصون بمستشفى النجار يؤكدون على التغذية العلاجية لمرضى الكلى

16 آذار / مارس 2023 10:16

مختصون بمستشفى النجار يؤكدون على التغذية العلاجية لمرضى الكلى
مختصون بمستشفى النجار يؤكدون على التغذية العلاجية لمرضى الكلى

غزة - وكالة الرأي

أكد مختصون بمستشفى أبو يوسف النجار برفح على أهمية التغذية العلاجية لمرضى الكلى وضرورة النهوض بواقع الطب الاختصاصي في مجال الكلى.

جاء ذلك،  خلال انطلاق فعاليات اليوم العلمي تحت شعار "صحة الكلى للجميع-الاستعداد لما هو غير متوقع، ودعم الفئات الأضعف" والذى نظمه مستشفى النجار استكمالاً لفعاليات يوم الكلى العالمي الذي يصادف التاسع من مارس/آذار، وذلك بحضور د.مروان الهمص مدير المستشفى ، ومجلس الادارة ونخبة من العاملين في المجال الطبي والاداري والفني.

واستعرضت أ.أسماء حجازي أخصائية التحاليل الطبية بمستشفى أبو يوسف النجار خلال كلمتها الافتتاحية محاور ومضامين  اليوم العلمي  أبرزها عرض مرئي بعنوان "قسم الكلية الصناعية...بين الماضي والحاضر" ، الى جانب عرض ثماني محاضرات ستناقش عدداً من القضايا ذات الأهمية التي تتعلق بأسباب الفشل الكلوي، وأمراض وزراعة الكلى والفحوصات المتعلقة بذلك، وآلية الغسيل الكلى وأجيال ماكينات الغسيل المتوفرة وتأثير الكلى على العظام وطرق الوقاية وأمراض الكلى عند الأطفال، ودور الأشعة التشخيصية في تشخيص أمراض الكلى بالإضافة إلى التغذية العلاجية لمرضى الفشل الكلوي.

من جانبه، أشاد د. الهمص بالأيام العلمية التي تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والمعارف بين العاملين في المجال الطبي من أطباء وتمريض ومهن مساعدة.

وأكد المشاركون في ختام اليوم العلمي على أهمية التغذية العلاجية لمرضى الكلى وحاجتهم إلى متابعة مستمرة من أجل الحفاظ على نوعية حياة أفضل لهم.

كما دعا المشاركون الأطباء العاميين بالتخصص في مجال أمراض الكلى لما فيه خدمة لأبناء الوطن، وضرورة النهوض بواقع الطب الاختصاصي في مجال الكلى؛ من خلال فتح آفاق التعاون عالميا والاطلاع على ما هو مستجد في هذا الإطار وتشجيع المشاركة في دورات الابتعاث للخارج التي تعلن عنها وزارة الصحة

وأوصى المختصون بتعزيز البحث العلمي من خلال الدعم والتشجيع لإنجاز أوراق علمية تخدم مرضى الكلى خاصة وجميع مرافق المستشفى عامة.

يذكر أن اليوم العلمي برعاية كريمة من مركز د.محمد ضهير للاسنان.

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