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دعتها للعدول عن قرارها

حماس: مشاركة السلطة باجتماع شرم الشيخ استهتار بدماء شعبنا

16 آذار / مارس 2023 02:07

غزة - وكالة الرأي:

استهجنت حركة "حماس" إعلان السلطة الفلسطينية مجدداً عزمها المشاركة في اجتماع أمني آخر بمشاركة الكيان الصهيوني والمقرّر عقده في شرم الشيخ في الأيام القادمة.

واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، اليوم الخميس، مشاركة السلطة في الاجتماع استهتاراً بدماء شعبنا الفلسطيني المستباح على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، ومحاولةً صهيونية لضرب الحالة الثورية المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا قاسم السلطة الفلسطينية إلى العدول عن قرارها في المشاركة في هذا الاجتماع الذي لا يخدم إلا أجندة الاحتلال في تعزيز سطوته وسيطرته على أرضنا.

كما دعاها إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وعدم المراهنة على سراب الوعود الأمريكية، والانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة شعبنا الفلسطيني في المقاومة حتى دحر الاحتلال الفاشي عن كامل ترابنا الوطني، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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