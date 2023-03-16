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حماس: عملية الاغتيال الجبانة بجنبن لن تمر دون عقاب

16 آذار / مارس 2023 05:59

شهداء جنين
شهداء جنين

غزة-الرأي:

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهداء الذين ارتقوا بنيران قوة صهيونية خاصّة، تسلّلت عصر اليوم الخميس إلى مدينة جنين.

وذكرت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس أن الشهداء هم: الشهيد القسّامي القائد يوسف شريم (29 عامًا) والشهيد المجاهد القائد: نضال خازم (28 عامًا)، والشهيد البطل: لؤي الزغير (37 عامًا)، والشهيد الفتى: عمر محمد عوادين (16 عامًا).

وأكدت حماس أن عملية الاغتيال الجبانة لاثنين من قادة المقاومة لن تمر دون عقاب، والاحتلال الذي خَبر المقاومة يوقن أن ردّها قادم، وبأنّ مسيرة المقاومة ماضية حتى التحرير. 

وقالت، "إنّ شعبنا المجاهد لن يَبرح الرباط في أرضه، وسيواصل الدفاع عن قدسه والمسجد الأقصى المبارك، وأنّ رجال المقاومة يعرفون طريقهم نحو أهداف الاحتلال جيداً".

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