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لقياس شعبية التغريدات.. ميزة جديدة من تويتر

18 آذار / مارس 2023 09:31

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أعلنت شركة تويتر عن إطلاقها ميزة جديدة تعرض من خلالها عدد المرات التي أضاف فيها المستخدمون التغريدات إلى علاماتهم المرجعية.
 
وتهدف هذه الميزة إلى المساعدة في تقييم مدى شعبية التغريدة، إلى جانب الإحصائيات الأخرى التي تعرضها تويتر مثل عدد مرات إعادة التغريد، وعدد الردود على التغريدة، وفقا لتقرير العربية نت. 

فقط في iOS

في السياق قالت الشركة إنه بدءاً من الخميس 16 مارس "سيكون بإمكانكم مشاهدة عدد المرات التي أُضيفت فيها أي تغريدة إلى العلامات المرجعية، ضمن صفحة تفاصيل التغريدة".
 
كما نوهت بأن الميزة متوفرة حالياً فقط في تطبيق تويتر لنظام iOS، إلا أنها وعدت بطرح الميزة نفسها للمنصات الأخرى دون أن تحدد موعداً لذلك.
 
كذلك ذكرت في صفحة الدعم الفني الخاصة بالميزة الجديدة، أن عداد العلامات المرجعية سيظهر لجميع التغريدات دون استثناء، مؤكدة أن العلامات المرجعية ستبقى سرية، أي أنه لا يمكن للمستخدمين معرفة الأشخاص الذين أضافوا تغريدة معينة إلى علاماتهم المرجعية، وذلك على عكس عدد الإعجابات والاقتباسات وإعادات التغريد، التي يمكن من خلال الضغط عليها معرفة الحسابات التي تفاعلت مع التغريدة.

تغييرات كبيرة

يذكر أن شركة تويتر كانت بدأت بإجراء تغييرات كبيرة على الخدمة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها واستلام منصب الإدارة التنفيذية.
 
ومن أبرز ما جاء به ماسك كان إطلاق خدمة "تويتر بلو" Twitter Blue المدفوعة، التي تقدم للمشتركين ميزات حصرية تتضمن إمكانية تعديل التغريدات ومجلداً للعلامات المرجعية وإمكانية تغيير أيقونة التطبيق وتصميمه، وتبويباً لمشاهدة أكثر المقالات شعبية ووضعية القراءة المريحة ومشاهدة عدد أقل من الإعلانات، وإمكانية كتابة التغريدات بطول يصل إلى 4000 حرف، إضافة إلى مجموعة من الميزات الأخرى.

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