الصحة: جراحة المسالك البولية للأطفال تشهد نجاحات نوعية

غزة – وكالة الرأي:

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن عمليات جراحة المسالك البولية للأطفال، أصبحت واحدة من العناوين النوعية على خارطة التدخلات الجراحية التخصصية، التي ينفذها أطباء أصحاب كفاءة وطنية، عملوا على تقليص تحويل المرضى للعلاج بالخارج.

وأوضح استشاري جراحة الاطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال في مجمع الشفاء الطبي د. محمد الافرنجي، أن ما يميز تلك التدخلات الجراحية التخصصية دقة الإجراءات الجراحية التي تجرى بأيدِ الكفاءات الوطنية.

ووفق متابعة "وكالة الرأي"، بيّن الافرنجي، أن الطواقم الطبية في غزة، أنجزت العديد من الجراحات النوعية التي تكللت بالنجاح وكانت تستدعي التحويل للخارج، في مقدمتها، عمليات تنظير لحديثي الولادة، لإصلاح الانسداد والاحليل الخلقي لهم.

وذكر أن الأطباء نجحوا أيضاً، في إزالة الكلى بالمنظار الجراحي في حال ضمورها، إضافة إلى إجراء عمليات إصلاح العيوب الخلقية التناسلية في بعض المرضى الذين يعانون من عيوب في الجهاز التناسلي الخارجي.

وقال: "أدخلنا المناظير الجراحية في جراحة الأطفال حيث أصبحت تستخدم جراحات المناظير بالعديد من الحالات سواء بالحالات العاجلة أو المجدولة، ومنها عمليات لإزالة المرارة بالمنظار، وتثبيت الخصية الهاجرة داخل البطن بالمنظار، والتواء المبيض عند الفتيات".

وأشار إلى نجاح إجراء بعض العمليات الاستكشافية بالمنظار للبطن، وتركيب أنبوب تغذيه بالمعدة بالمنظار الجراحي، وإجراء العديد من عمليات جراحه الصدر بالمنظار الجراحي، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز.

وأوضح الافرنجي أن طاقم الأطباء في مجمع الشفاء الطبي، أجري مؤخرا 3 عمليات تصليح للأعضاء التناسلية لأطفال تراوحت أعمارهم بين 2 – 5 أعوام، عانوا من ذكورية الأعضاء نتيجة زيادة إفراز هرمون الذكورة من الغدة فوق الكلوية في حاله مرضية تسمى CAH.

وذكر أن هذه العملية من العمليات الدقيقة التي تحتاج إلى مهارات عالية في جراحة الأطفال والمسالك البولية للأطفال والتي كانت تحول للعلاج بالخارج.

يشار إلى أن د.الافرنجي أحد أهم جرّاحي الأطفال في قطاع غزة، الذين تخرجوا من كلية الطب بالجامعة الإسلامية في اختصاص الطب والجراحة عام 2012 وكان الأول على دفعته.

والتحق الطبيب الافرنجي في برامج تدريب جراحة الأطفال في قطر، وحصل خلالها على البورد العربي والبورد الأوروبي بجراحة الأطفال.

وأنهى الافرنجي زمالة جراحه المسالك البولية من مستشفى سدرة للطب بقطر، وحصل خلالها على البورد الأوروبي بجراحه المسالك البولية للأطفال وعلى زمالة جراحة المناظير الجراحية للأطفال من جامعه ستراسبورغ بفرنسا.

ونشر الطبيب عدداً من الأبحاث بالمجالات العالمية والمشاركة بأوراق علميه في المؤتمرات الدولية فضلاً عن كونه مدرب معتمد في دورات الاصابات المتقدمة من جمعيه الجراحين الأمريكية.