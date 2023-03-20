كيفية استعادة نسخة احتياطية على Google Drive

يساعد واتساب علي الاحتفاظ بنسخة من سجل دردشاتك على Google Drive، من خلال تفعيل خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي لدردشاتك وتحديد معدل التكرار ليكون يوميًّا، أو أسبوعيًّا، أو شهريًّا.



لكي تتمكن من استعادة نسخة احتياطية على Google Drive بنجاح، يجب أن تستخدم رقم الهاتف وحساب Google اللذَين استخدمتهما لإنشاء النسخة الاحتياطية.



ولضمان نسخ دردشاتك احتياطيًّا قبل استعادتها على جهاز Android جديد اتبع الخطوات التالية:



افتح واتساب > خيارات إضافية > الإعدادات > الدردشات > نسخ احتياطي للدردشات.



اختر حساب Google الذي تريد نسخ دردشاتك احتياطيًّا عليه، ثم اضغط على نسخ احتياطي.



بعد حفظ النسخة الاحتياطية، يمكنك إزالة واتساب من جهازك وتثبيته على جهاز Android الجديد الخاص بك.

لاستعادة نسختك الاحتياطية:



1- تأكد من ارتباط جهاز Android الجديد الخاص بك بحساب Google المحفوظة عليه نسختك الاحتياطية.



2- ثبت واتساب وافتحه، ثم قم بتأكيد رقمك.



3- اضغط على استعادة لاستعادة دردشاتك ووسائطك من Google Drive، عندما يُطلب منك ذلك.



4- بعد اكتمال عملية الاستعادة، اضغط على التالي، وسوف تظهر دردشاتك بمجرد اكتمال التهيئة.



5- بعد استعادة دردشاتك، سوف يواصل واتساب استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك.



في حالة تثبيت واتساب مع عدم توفر أي نُسَخ احتياطية سابقة في Google Drive، سوف يستعيد واتساب السجلات تلقائيًا من ملف نسختك الاحتياطية المحلية.