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المستشفى الأوروبي يكرّم الوفد الإيطالي المتخصص بقسطرة القلب

20 آذار / مارس 2023 10:59

المستشفى الأوروبي يكرّم الوفد الإيطالي المتخصص بقسطرة القلب
المستشفى الأوروبي يكرّم الوفد الإيطالي المتخصص بقسطرة القلب

غزة - وكالة الرأي

كرّم مستشفى غزة الأوروبي الوفد الطبي الإيطالي،  والذي يضم أطباء متخصصين بالقسطرة القلبية وجراحة قلب أطفال بعد اجرائه عدة عمليات جراحية ناجحة بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي.  .

وأكد رئيس لجنة الوفود د. صالح الهمص، أنه تم تكريم الوفد تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن الوفد قام بمعاينة (29) حالة لجراحة قلب الأطفال، (12) حالة للقسطرة القلبية.

وأضاف: " قام الوفد بمشاركة الطاقم المحلي بإجراء 10عمليات قلب مفتوح للأطفال، فيما بلغت عدد عمليات القسطرة 8عمليات تكللت جميعها بالنجاح."

ولفت د. الهمص الى أن الوفد يقوم بزيارة قطاع غزة مرة كل ثلاثة أشهر، مما يساهم في تعزيز تبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة للمجتمع وللقطاع الصحي.

وقدّم د. الهمص درع شكر وتقدير د.ستيفانو لويس رئيس الوفد القادم عن طريق مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين PCRF، بحضور مسئول العلاقات العامة والإعلام أ. يحيى النواجحة، وذلك نيابة عن مدير المستشفى د. يوسف العقاد.

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