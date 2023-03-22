5 تمارين بسيطة لمكافحة الشخير تحتاجها لنوم أفضل في الليل

يقضي البشر ثلث حياتهم تقريبا نائمين، لذلك فإن الكثير من صحتنا يعتمد على مدى جودة النوم. لكن كثيرين قد يواجهون مشكلات يمكن أن تؤثر على هذه الجودة، ومن بينها الشخير.

ويحدث الشخير عند تدفق الهواء عبر الأنسجة المتراخية في الحلق، ما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع التنفس وتميل إلى الضيق فتتسبب في الشخير، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

ومن أجل التخلص من الشخير المزعج، يوصي الدكتور كاران راج، في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، بستة تمارين مضادة للشخير، وتقوي عضلات اللسان والحلق.

أخرج لسانك واستمر في ذلك لمدة خمس ثوان

أوصى الدكتور كاران بتكرار هذا التمرين ثلاث أو أربع مرات، قائلا: "إذا كنت تريد المزيد من المقاومة يمكنك دفع لسانك ضد الملعقة".

وأظهر الدكتور كاران كيفية القيام بذلك من خلال وضع ملعقة بشكل أفقي أمام فمه ودفعها بلسانه.

2. حرك لسانك يمينا ويسارا

قال الدكتور كاران الذي يعمل جراحا، إنه يجب أن تحاول تحريك لسانك يمينا ويسارا في فمك، ودفع خديك.

3. ضع أصابعك على خديك وادفع بلسانك



حاول وضع أصابعك على خديك من الخارج ودفع لسانك ضدهما من خلال خدك، بحسب الدكتور كاران.

وأوضح مشير إلى رقبته خلال مقطع الفيديو: "يجب أن تكون قادرا على الشعور بضغط خفيف في الجانب المقابل للخد الذي تدفعه تجاهه".



وأشار إلى أنه يجب القيام بهذا التمرين ثلاث أو أربع مرات لكل جانب.

4. ادفع لسانك على أسنانك الأمامية وحاول البلع

نصح الدكتور كاران، إذا كنت تريد تحقيق المزيد من التمدد في عضلات حلقك، فإنه يمكنك غلق أسنانك ودفع لسانك بقوة نحوها.

وأوصى أيضا بتكرار هذا التمرين ثلاث أو أربع مرات.

5. أسقط لسانك لأسفل واستمر لمدة خمس ثوان

قال الدكتور كاران إنه إذا قمت بهذا التمرين الأخير أمام المرآة، يجب أن تكون قادرا على رؤية اللهاة في مؤخرة الحلق. وأضاف: "هذه الحركة ستقوي عضلات مؤخرة الحلق. التمارين هي في الأساس تدريبات مقاومة لعضلات لسانك وحنجرتك، لشدها حتى لا ترتخي عند النوم".

وتابع الدكتور كاران أن الحصول على عضلات أقوى في الحلق واللسان سيساعدك في نهاية المطاف على الاستيقاظ والشعور بالانتعاش.

ووفقا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، من المحتمل أن يصاب الشخص بالشخير إذا كان:

- يعاني من زيادة الوزن

- يدخن

- يشرب الكثير من الكحول

- ينام على ظهره

ومع ذلك، يحدث الشخير أحيانا بسبب حالة مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو عندما يتم انسداد الممرات الهوائية مؤقتا أثناء النوم.

المصدر: ذي صن