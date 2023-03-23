اتحاد الكرة يطلق كأس فلسطين لأندية غزة في أيار ويعلن فتح باب الانتقالات

قرر الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم إطلاق بطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة استكمالاً لأجندة الموسم الرياضي 2022/2023 مطلع شهر أيار المقبل. وأوضح اتحاد الكرة أنه سيتم تحديد موعد فتح باب القيد الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي الجديد 2023/2024 بعد انتهاء بطولة الكأس مباشرةً.

خدمات رفح يتعقد

مع مطر واللولحي وفتحية

أعلن نادي خدمات رفح اتمام أول صفقات الفريق بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز، ذلك بتجديد عقود اثنين من أبرز لاعبيه، والتعاقد مع خليل مطر الجناح الأيمن للصداقة بعد نهاية مشواره مع الفريق، وسيمثل مطر اضافة للقوة الهجومية للأخضر الرفحي الطامح للحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

وسبق لمطر اللعب مع العديد من الفرق بينها شباب واتحاد خانيونس والصداقة، وستكون تجربته مع خدمات رفح هي واحدة من أهم التجارب. كما اعلن خدمات رفح تجديد عقود الثنائي أحمد اللولحي، والحارس هيثم فتيحة ليواصلان مشوارهما مع الفريق في الموسم المقبل. ويسعى رفح لمواصلة تحضيراته لتعزيز صفوف الفريق لمواصلة مشوار المنافسة بالموسم القادم، بالإضافة لتعويض الراحلين عن الفريق حيث انتقل أدهم القاضي لاتحاد خانيونس. ويدرس الجهاز الفني للفريق ملف اللاعبين المعارين من خدمات رفح في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يتم استعادة عدد منهم على أن تتجدد اعارة البعض الأخر.

تعاقد نادي نماء الرياضي مع اللاعب المخضرم حاتم نصار، لتعزيز خط هجوم الفريق في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم. ويعد نصار من أبرز المهاجمين في غزة، وسبق له أن لعب لعدة أندية أبرزها شباب جباليا وخدمات رفح والأهلي وأخرهم اتحاد خانيونس، علما أنه حصل مع الأهلي على هداف دوري الأولى قبل موسمين. ويسعى نماء لترتيب صفوف الفريق، ومحاولة المنافسة على الصعود مرة أخرى الموسم القادم، بعدما فقط بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة لصالح خدمات الشاطئ. وجدد النادي عقد لاعبيه عاهد أبو مراحيل وعبدالله أبو شمالة، ويسعى للتعاقد مع اللاعبين إبراهيم وشاح وأحمد الكرنز من نادي خدمات البريج. وكان نماء قد حسم التعاقد مع اللاعبين "مصطفي حسب الله ومحمود عطية ويوسف أبو زيد.

تجديد الثقة بحمادة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي الفلسطيني تجديد الثقة بالمدرب حمادة شبير ليكون على رأس الجهاز الفني لفريق القدم العائد لدوري الدرجة الممتازة الموسم القادم، وذلك عقب تقديم شبير لاستقالته من منصبه، بعد قيادته للصعود لدوري الأضواء، حيث يسعي المجلس للحفاظ على حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق.

وذكر النادي إن المجلس استجاب لرؤية شبير الفنية بالحفاظ على لاعبي النادي، خاصة خط الدفاع سمير النمس وحارس المرمى عبدالله أبو غزة، إلى جانب تعزيز 4 لاعبين، حيث أتم النادي التعاقد مع لاعب خط الوسط سامي الداعور والمهاجم محمد الحداد، وسيتم التعاقد مع مثلهما خلال الأيام القادمة.

وذكر أن النادي الأهلي لن يكون ضيف شرف على الدرجة الممتازة بحيث ينزل سريعا إلى الدرجة الأولى والتعلم من التجارب السابقة، وكان النادي الأهلي صعد إلى الدرجة الممتازة التي هبط منها الموسم السابق، وحقق لقب دوري الدرجة الأولى الموسم الحالي 2023.

لقاء الكيك بوكسينغ

استقبل الدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأخت ميرفت أبو خوصة عضو الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ ، والتي بدورها أطلعت د. المجدلاوي على رؤية الاتحاد في تفعيل اللعبة في المحافظات الجنوبية ، كما استمعت أبو خوصة إلى توجيهات اللجنة الأولمبية بالخصوص، وفي نهاية الاجتماع وعد المجدلاوي بتقديم كل ما يلزم من مساعدة في سبيل تفعيل ونهوض لعبة الكيك بوكسينغ.

مكافآت وتكريم الأبطال

صرح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أنّ الأخير سيطلق برنامج الفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن جملة من الأنشطة والفعاليات طوال الشهر الفضيل والتفاعل مع القطاعات الرياضية والشبابية وإضفاء أجواء المحبة والتواصل وتكريم الأبطال.

وذكر أن إجمالي ما تم رصده لهذه الفعاليات والبرامج يقدر بقيمة 350 ألف شيكل، على أن يتم البدء بتكريم بطل الدوري الممتاز نادي خدمات رفح وبطل الدرجة الأولى النادي الأهلي الفلسطيني، وتقديم المكافأة المالية لهما، وتكريم منتخب كرة الطائرة الشاطئية الفائز ببرونزية غرب آسيا، وحكام كرة الطائرة الذين شاركوا في البطولة العربية ونادي شباب خانيونس بطل كأس المرحوم سعيد نصار لكرة الطاولة.

وكذلك تنظيم بطولة منتخبات المحافظات الكرويّة للصالات الخماسية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتنظيم بطولة أخرى للمؤسسات والشركات، حفل تكريم حفظة كتاب الله من الرياضيين وأبنائهم، وتقديم هدية العيد لما يقارب ألف من الرياضيين، عدا عن عدة فعاليات مع الأيتام والمسنين ورجال الشرطة، وتقديم ١٠٠٠ تهنئة رمضانية إلى المؤسسات والأندية وقيادات المجتمع.

من جهة أخرى، قام هنية بزيارة تفقدية لمشروع تطوير قاعة التدريب بمجمع فلسطين الرياضي، برفقة ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية، حيث ذكر أن القاعة سيتم تطويرها لاستيعاب عدد أكبر من المتدربين وتصبح القاعة المركزية للتدريب الرياضي في محافظات غزة، مع إضافة خدمات جديدة تساهم في تعزيز وسائل التدريب الحديثة.

المصدر: صحيفة القدس