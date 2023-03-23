50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال بملعب القاهرة

أعلن النادي الأهلي المصري الثلاثاء عن حصوله رسميا على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 الف مشجع في مباراته ضد ضيفه الهلال السوداني في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا في كرة القدم.

وحدد الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) الأول من نيسان/أبريل المقبل موعدا للمباراة على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلي بعث خطابا رسميا إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مطلع الاحد يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة التي تبلغ 67 الف مشجع، مشيرا إلى أن هذه "المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل الى ربع النهائي ويحتاج فيها للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود".

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة الثانية بين الهلال والأهلي بعدما حجز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الأولى بصدارته المجموعة برصيد 11 نقطة.

ويحتل الاهلي، وصيف بطل النسخة الاخيرة وحامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة القارية العريقة (10)، المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال الثاني.

ويحتاج الاهلي الى الفوز لضمان تأهله، فيما يكفي الهلال التعادل لتخطي دور المجموعات.

وكان الهلال تغلب على الاهلي 1-صفر في الجولة الثانية.

وكان المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر قال في المؤتمر الصحافي عقب الفوز الكبير على مضيفه كوتون سبور الكاميروني 4-صفر في غاروا في الجولة الخامسة قبل الاخيرة، أنه يتمنى خوض المباراة الأخيرة في المجموعة بالسعة الكاملة للملعب، إذا صبت نتيجة مباراة الهلال ضد صنداونز في صالح الأهلي.

وفرط الهلال في حسم تأهله أمام صنداونز عندما سقط في فخ التعادل 1-1 وأهدر له لاعب وسطه الدولي أطهر الطاهر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

المصدر: أ ف ب