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بلدية المغازي تفتتح الحارة الملونة بحي بلوك "D"

23 آذار / مارس 2023 01:13

بلدية المغازي تفتتح الحارة الملونة بحي بلوك "D"
بلدية المغازي تفتتح الحارة الملونة بحي بلوك

الوسطى- وكالة الرأي

افتتح رئيس بلدية المغازي أ. حاتم الغمري، الحارة الملونة بحي بلوك "D" وشارك في الإفتتاح أسرة مسجد أحمد ياسين وأهالي الحي، ولفيف من الوجهاء ، وتخللها جولة للإطلاع على النشاطات داخل الحارة، لشهر رمضان المبارك.

وحضر فعاليات الحملة عضو المجلس البلدي عبد الخواص ورئيس لجنة الحي أ.كمال موسى.

وشكر أ. حاتم أهالي الحي على جهودهم التي بُذلت من أجل نجاح هذه المبادرة مشدداً على دور البلدية في إحتضان المبادرات الشبابية وإستمرارها في دعمهم . 

ودعا إلى العمل في تعميم الفكرة لتشمل أحياء أخرى داخل المخيم للعمل على تجميلها، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية، للمساهمة في الإرتقاء بواقع المخيم الجمالي .

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