أهالي طولكرم يشيعون أول شهيد في رمضان

طولكرم - وكالة الرأي:

شيعت جماهير محافظة طولكرم، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً)، قائد ومؤسس كتيبة طولكرم – الرد السريع، الذي اغتالته وحدة اسرائيلية خاصة في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وخرج المواطنون من المستشفى لتشييع جثمان أبو خديجة، وحمله الشبان على الأكتاف، ولف جثمانه بالعلم الفلسطيني، وجابوا فيه شوارع المدينة مرددين الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، وساروا به باتجاه المسجد الجديد في المدينة للصلاة عليه، ووري الثرى في المقبرة الغربية في طولكرم.

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم حدادا على روح الشهيد أبو خديجة، بدعوة من حركة فتح وفصائل العمل الوطني، التي استنكرت هذه الجريمة في صباح أول يوم من شهر رمضان المبارك، استكمالا لمسلسل الجرائم الاحتلالية بحق شعبنا الفلسطيني.

وعقب تشييع الجثمان أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية شوفة، وعزلتها عن محيطها.

وقال المواطن تحسين حامد من شوفة في تصريحات صحفية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال أغلقت جميع مداخل القرية بما فيها الطرق الزراعية الفرعية، ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع القرية ومحيطها.

وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل القرية وأجروا عمليات تفتيش واسعة داخلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.