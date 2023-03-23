وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتجارة والمعابر تصدر الإحصائية الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعقد لقاء البيت المفتوح مع المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح المعرض العلمي بمدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الإفتاء يدعو لشد الرحال للأقصى طيلة الشهر الفضيل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعقد لقاء البيت المفتوح وتستمع لاحتياجات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تفتتح الحارة الملونة بحي بلوك "D" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تختتم دورة المهارات الإدارية والاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تبحث التعاون المشترك مع هيئة المعابر والحدود وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": "إطلاق حملة (1000) بطاقة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان " وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك في ورشة عمل حول الاعتبارات المناخية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أهالي طولكرم يشيعون أول شهيد في رمضان

23 آذار / مارس 2023 02:53

جانب من مراسم التشييع
جانب من مراسم التشييع

طولكرم - وكالة الرأي:

شيعت جماهير محافظة طولكرم، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً)، قائد ومؤسس كتيبة طولكرم – الرد السريع، الذي اغتالته وحدة اسرائيلية خاصة في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وخرج المواطنون من المستشفى لتشييع جثمان أبو خديجة، وحمله الشبان على الأكتاف، ولف جثمانه بالعلم الفلسطيني، وجابوا فيه شوارع المدينة مرددين الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، وساروا به باتجاه المسجد الجديد في المدينة للصلاة عليه، ووري الثرى في المقبرة الغربية في طولكرم.

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم حدادا على روح الشهيد أبو خديجة، بدعوة من حركة فتح وفصائل العمل الوطني، التي استنكرت هذه الجريمة في صباح أول يوم من شهر رمضان المبارك، استكمالا لمسلسل الجرائم الاحتلالية بحق شعبنا الفلسطيني.

وعقب تشييع الجثمان أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية شوفة، وعزلتها عن محيطها.

وقال المواطن تحسين حامد من شوفة في تصريحات صحفية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال أغلقت جميع مداخل القرية بما فيها الطرق الزراعية الفرعية، ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع القرية ومحيطها.

وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل القرية وأجروا عمليات تفتيش واسعة داخلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 

WhatsApp Image 2023-03-23 at 1.45.01 PM WhatsApp Image 2023-03-23 at 1.44.59 PM
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟