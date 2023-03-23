حماس: اغتيال المقاومين لن يوقف ثورتنا

غزة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهيد المجاهد: أمير عماد أبو خديجة (25 عامًا)، الذي مضى في درب الجهاد والمقاومة وارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح صباح اليوم، في عزبة شوفة قضاء طولكرم.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنّ استهداف الاحتلال لمقاومينا الأبطال لن يوقف مسيرة المقاومة، ولن يخيف شعبنا الذي نشدّ على يده ويد شبابنا الثائر، داعية لمواصلة ثورتنا المجيدة باستهداف قوات الاحتلال الفاشي، وبمواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعاً عنه وحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.