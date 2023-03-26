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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

26 آذار / مارس 2023 09:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحمت عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الاقصى في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وذكرت المصادر، أن المسجد الأقصى شهد حالة من التوتر فجرا، خاصة بعد إجبار شرطة الاحتلال المعتكفين داخله بالخروج منه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، ثلاثة شبان من المسجد الأقصى المبارك، أثناء اقتحامها المسجد القبلي.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسنين رمانة من ضاحية السلام في عناتا، وعلي ومراد صندوقة، عقب الاعتداء على المصلين المتواجدين هناك وإبعادهم عن المكان.

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