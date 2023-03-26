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اكتظاظ بعدد المعتقلين داخل "عصيون" وسط ظروف قاسية

26 آذار / مارس 2023 02:37

رام الله – وكالة الرأي :

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هناك اكتظاظا بأعداد الأسرى والمعتقلين داخل مركز توقيف "عصيون"، والبالغ عددهم 33 معتقلا، في ظروف احتجاز قاسية للغاية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن معظم الأسرى الشبان الذين تم اعتقالهم قضوا في معسكرات الجيش ومراكز الشرطة يومين وأكثر قبل أن يتم اقتيادهم الى مركز توقيف "عصيون"، ويتعرضون لأقسى أنواع الضغوط النفسية والجسدية، ويحاول الاحتلال النيل من عزيمتهم بحرمانهم من حقوقهم الحياتية، وذلك عبر احتجازهم بأقسام لا تصلح للعيش الآدمي.

وأشارت إلى أن بعض الأسرى تعرضوا للضرب أثناء الاعتقال بشكل وحشي وهمجي، وتحطيم وتخريب مقتنيات منازلهم خلال عمليات الاقتحام، وترويع ذويهم بالكلاب البوليسية.

 

 

 

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