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الرحالة الروسي كونيوخوف ينطلق على متن منطاد لتحطيم رقم قياسي جديد

27 آذار / مارس 2023 09:54

الرحالة الروسي كونيوخوف ينطلق على متن منطاد لتحطيم رقم قياسي جديد
الرحالة الروسي كونيوخوف ينطلق على متن منطاد لتحطيم رقم قياسي جديد

انطلق الرحالة الروسي الشهير، فيودور كونيوخوف، على متن منطاد من منطقة مورمانسك، محاولا إضافة رقم قياسي جديد في سجل رحلاته الجوية.

الرحالة الروسي كونيوخوف ينطلق على متن منطاد لتحطيم رقم قياسي جديد (فيديو) الرحالة الروسي كونيوخوف يسجل رقما قياسيا عالميا في رحلة بالمنطاد (صور)
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الرحلة على متن المنطاد ستكون عابرة للقارات، وهدفها سيكون تحطيم رقم قياسي جديد، إذ من المتوقع أن يبقى المنطاد في الهواء على ارتفاع يصل إلى 5 كيلومترات دون أن يهبط لأكثر من 60 ساعة، وأن يقطع مسافة 2500 كلم من الشمال إلى الجنوب بمتوسط ​​سرعة 40-50 كم / ساعة.

وكقاعدة عامة فإن الرحالة كونيوخوف يقوم خلال ترحاله في الجو والبحر بدراسات تتعلق بالبيئة، ومن غير المستبعد أن يقوم خلال رحلته الحالية بأخذ عينات من الهواء لإجراء دراسات عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن كيونوخوف كان قد نفذ العديد من الرحلات الجوية على متن المناطيد، ونجح بعبور المحيط الهادئ على متن زورق تجذيف صغير، وحطم العديد من الأرقام القياسية في مجال الرحلات الفردية عبر العالم.

المصدر: وكالات روسية

الرحالة الروسي كونيوخوف ينطلق على متن منطاد لتحطيم رقم قياسي جديد 641fe5a84c59b7643a2de8f8
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