محمد بلح يحدد الفريق الذي سيلعب له في غزة

فتح المهاجم الدولي محمد بلح, الباب أمام اللعب لفريقين في الموسم الكروي القادم, حال عدم احترافه في إحدى الدوريات العربية.

وقال بلح في تصريحات تلفزيونية, إنه يضع الصداقة الفريق الأول الذي ينوي اللعب معه الموسم المقبل, بشرط طموح النادي بالمنافسة على الدوري.

وأضاف: "حال لم تسر الأمور بالشكل المطلوب مع الصداقة, فإن اللعب لخدمات الشاطئ أمر رائع , باختصار هما الفريقين الأقرب لي في قطاع غزة".

وذكر أنه افتقد الحضور الجماهيري خلال احترافه في الدوريات العربية عكس لقاءات دوري غزة, متمنيا من الجميع الحفاظ على الأخلاق الرياضية والعمل بها خلال المباريات.

يشار إلى أن بلح فسخ عقده مؤخرا مع المصري البورسعيدي من جانب واحد, لعدم حصوله على مستحقاته المالية.