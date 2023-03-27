الجزائر تتفوق على النيجر بهدف فى الشوط الأول بتصفيات أمم أفريقيا

نجح منتخب الجزائر، فى إنهاء الشوط الأول متقدمًا على مضيفه النيجر، بهدف دون مقابل، فى المواجهة المقامة بينهما حاليًا بالجولة الرابعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024، على ملعب رادس الأولمبى فى تونس، حيث يخوض منتخب النيجر مبارياته خارج ملعبه.

سجل فارس شعيبي هدف التقدم لصالح الجزائر ضد النيجر فى الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر، كالتالى..

مصطفى زغبة، كيرخوف غيطون، رامي بن سبعيني، توجاى، حجام، إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، شعيبى، راض محرز، ديلور، بونجاح.

النيجر ضد الجزائر

ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة السادسة فى تصفيات أمم أفريقيا 2023، برصيد 9 نقاط، جمعهما من 3 جولات، فيما يأتي منتخب النيجر فى المركز الثالث وفى رصيده نقطتين، بينما يحتل منتخب تنزانيا الوصافة برصيد 4 نقاط، وتتذيل أوغندا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويخوض منتخب الجزائر مباراة اليوم لخطف الثلاث نقاط وتعزيز صدارته للمجموعة السادسة وخطف بطاقة التأهل الرسمية إلى كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى من كل مجموعة إلى أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل والمؤجلة من العالم الجارى.

وحقق محاربو الصحراء العلامة الكاملة من 3 جولات في تصفيات أمم أفريقيا 2023، ويسعي لتخطي النيجر من أجل الوصول للنقطة 12.

كان رياض محرز جناح مانشستر سيتي، قد قاد المنتخب الجزائر للفوز على النيجر بنتيجة 2-1 بالجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2021.

ويدير مباراة الجزائر والنيجر، الحكم المالي بوبو تراوري سيتولى إدارة المواجهة، على أن يعاونه المساعد الأول الغيني سيديري سيديبي، والمساعد الثاني المالي موديبو ساماري.

وعلى هامش لقاء الجزائر والنيجر، قام رياض محرز نجم منتخب الجزائر وزميله يوسف بلايلي برفقة مدربهم جمال بلماضي، بزيارة خاصة أطفال قسم الأورام، بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة.

وحظى الأطفال بهدايا خاصة من نجوم المنتخب الجزائري، إلى جانب قميص للمحاربين، يحمل توقيع بلماضي وبلايلي ومحرز، بالإضافة إلى قميص مانشستر سيتي بتوقيع قائد محاربو الصحراء.