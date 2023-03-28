تعرف على مقدار المساحة التي يحتاجها الراوتر لتقديم أفضل سرعات للإنترنت

هناك بعض الأشياء التي يخطئ فيها الأشخاص عند إعداد شبكة WiFi الخاصة بهم، ووفقًا لـ Virgin Media ، يعد وضع جهاز التوجيه في منزلك أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على اتصال، وفيما يلى مجموعة من النصائح لذلك كما يلى:



- في البداية يجب وضع جهاز التوجيه على بعد متر واحد على الأقل من الأجهزة الأخرى.



- لا يعد وضع الراوتر في رف الكتب أو في الجزء الخلفي من مكتب مزدحم أمرًا جيدًا، حيث يمكن للأشياء والفوضى القريبة أن تعرقل الاتصال أو تبطئه، ومن الأفضل أيضًا تجنب وضعه بالقرب من أشياء أخرى بها إشارات، مثل أجهزة مراقبة الأطفال والهواتف اللاسلكية، وهذا لأنه يمكن أن يتداخل مع إشارات WiFi ويخلط بين جهاز التوجيه.



- يجب إبقاء جهاز التوجيه في وضع مستقيم مع الأضواء إلى الغرفة.



و"بهذه الطريقة تنتقل أقوى إشارة WiFi في Hub إلى الخارج - وليس إلى الأرضية" ، وفقًا لما ذكرته Virgin، لكن إذا لم تنجح هذه الأشياء ولا تزال شبكة WiFi لديك بطيئة ، ففي بعض الأحيان يكون إيقاف تشغيلها ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى هو الحل.



ولكن إذا فشل كل شيء آخر، فتحقق من عدم وجود مستخدم غير مرغوب فيه على شبكة WiFi يسحب سرعة الإنترنت الخاصة بك.