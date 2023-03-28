وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تصدر الإحصائية الأسبوعية لحركة المعابر وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تضبط وتتلف 120 دجاجة مريضة وكالة الرأي الفلسطينية جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عمير لولح وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تضبط 2470 قطعة مفرقعات شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط 1500 لتر عصير مخالف بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية حقائق وأرقام عن مرضى السرطان في غزة خلال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المؤتمر الشعبي يدين منع الاعتكاف بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يتفقد سير العمل بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية أحكام قضائية بحق 3 مدانين بحيازة مواد مخدّرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المؤتمر الشعبي يدين منع الاعتكاف بالأقصى

28 آذار / مارس 2023 12:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عمّان - وكالة الرأي:

استنكرت لجنة القدس في “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” (منظمة أهلية دولية)، منع الاعتكاف في المسجد الأقصى، داعية “أبناء الأمة للتضامن مع المقدسيين”.

وقالت لجنة القدس، في بيان لها، إن “ما يشهده المسجد الأقصى من اقتحامات صهيونيه، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه؛ تؤكد بأن الرباط والاعتكاف فيه، ضرورة إضافية للدفاع عنه، والذود عن حياضه”.

ورأى البيان أن “عدم السماح للمصلين بحرية الاعتكاف طيلة شهر الصيام؛ سواء جاء المنع من الاحتلال الصهيوني، أو من تدخلات الأوقاف، يساهم في تحقيق مكتسبات لجماعات المعبد المتطرفة، وتصعيداً خطيراً، وخطوة للتقسيم المكاني بعد التقسيم الزماني”.

وناشدت لجنة القدس “أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني والضفة؛ شد الرحال للمسجد الأقصى؛ وتكثيف التواجد فيه، وإحياء الفجر العظيم، إسنادا لصمود المقدسيين، والتضامن معهم، ودعم رباطهم”.

ودعا البيان إلى القيام بالواجب الشرعي والوطني والإنساني تجاه الأقصى، والتعبير عن المواقف الداعمة لصمود اهالي بيت المقدس بكافة الوسائل المتاحة والممكنة” مؤكدة أن الأقصى “بوصلة الصراع وعلامة الوحدة، والانتماء والعنوان الجامع الذي تلتقي فيه كل الإرادات المخلصة”.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليومين الماضيين المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء المصلين من أداء صلاة التراويح، وأخرجتهم بالقوة من باحاته، ومنعتهم من مواصلة الاعتكاف والرباط فيه.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعية حول الأمن الرقمي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟