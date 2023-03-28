المؤتمر الشعبي يدين منع الاعتكاف بالأقصى

عمّان - وكالة الرأي:

استنكرت لجنة القدس في “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” (منظمة أهلية دولية)، منع الاعتكاف في المسجد الأقصى، داعية “أبناء الأمة للتضامن مع المقدسيين”.

وقالت لجنة القدس، في بيان لها، إن “ما يشهده المسجد الأقصى من اقتحامات صهيونيه، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه؛ تؤكد بأن الرباط والاعتكاف فيه، ضرورة إضافية للدفاع عنه، والذود عن حياضه”.

ورأى البيان أن “عدم السماح للمصلين بحرية الاعتكاف طيلة شهر الصيام؛ سواء جاء المنع من الاحتلال الصهيوني، أو من تدخلات الأوقاف، يساهم في تحقيق مكتسبات لجماعات المعبد المتطرفة، وتصعيداً خطيراً، وخطوة للتقسيم المكاني بعد التقسيم الزماني”.

وناشدت لجنة القدس “أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني والضفة؛ شد الرحال للمسجد الأقصى؛ وتكثيف التواجد فيه، وإحياء الفجر العظيم، إسنادا لصمود المقدسيين، والتضامن معهم، ودعم رباطهم”.

ودعا البيان إلى القيام بالواجب الشرعي والوطني والإنساني تجاه الأقصى، والتعبير عن المواقف الداعمة لصمود اهالي بيت المقدس بكافة الوسائل المتاحة والممكنة” مؤكدة أن الأقصى “بوصلة الصراع وعلامة الوحدة، والانتماء والعنوان الجامع الذي تلتقي فيه كل الإرادات المخلصة”.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليومين الماضيين المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء المصلين من أداء صلاة التراويح، وأخرجتهم بالقوة من باحاته، ومنعتهم من مواصلة الاعتكاف والرباط فيه.

