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جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد عمير لولح

28 آذار / مارس 2023 12:59

جانب من مراسم التشييع
جانب من مراسم التشييع

نابلس - وكالة الرأي:

شيّعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عمير محمد لولح، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية من مستشفى النجاح، إلى مسقط رأس الشهيد في قرية زواتا غرب المدينة، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه في منزل عائلته، قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة القرية.

وكانت مصادر طبية أعلنت استشهاد لولح فجر اليوم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في عدوان الاحتلال على مدينة نابلس في 22 شباط/ فبراير الماضي، والتي ارتكبت فيها مجزرة أدت إلى استشهاد 11 مواطنا وإصابة 20 آخرين، بعد محاصرة المقاومين الشهيدين حسام سليم، ومحمد الجنيدي.

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