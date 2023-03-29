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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

29 آذار / مارس 2023 10:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

 وأوضحت أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفتشت الشبان المقدسيين عند باب حطة أثناء دخولهم لأداء صلاة الفجر، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

وكانت شرطة الاحتلال قررت زيادة ساعات اقتحام المستوطنين الصباحية للمسجد الأقصى نصف ساعة، حيث تنتهي في الساعة الـ 11:30 بدلًا من الـ 11:00.

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