وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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31 آذار / مارس 2023 10:12
غزة-وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق31.3.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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