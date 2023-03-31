وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر " تنشر إحصائية باعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد المقاوم بهاء أبو الهيجاء على مدخل مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 شبان من نابلس وجنين وكالة الرأي الفلسطينية البرغوثي: الاعتكاف في الأقصى يهدف لمنع الاقتحامات وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك في الجمعة الثانية من رمضان وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس" إنخفاض آخر على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

31 آذار / مارس 2023 10:12

th
th

غزة-وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق31.3.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

اسعار المنتجات صورة تعبيرية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟