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"هنية" يستنكر اعتداء الاحتلال على مباراة نهائي كأس أبو عمار

31 آذار / مارس 2023 11:43

هنيه
هنيه

استنكر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على ملعب الشهيد فيصل الحسيني الذي يحتضن مباراة نهائي كأس الشهيد أبو عمار لكرة القدم، التي تجمع بين ناديي جبل المكبر ومركز بلاطة.

وأكد هنية أن إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على الجماهير واللاعبين أوقعت العديد من الإصابات وحالات الإغماء التي استدعت تدخل الطواقم الطبية لعلاج الإصابات ونقلها للمشافي.

وأوضح أن هذه الممارسات التي تكررت من قبل الاحتلال اعتداء سافر وهمجية تعبر عن تعمد الكيان لمنع النشاط الرياضي وحرمان الفلسطينيين من ممارسة نشاطاتهم الرياضية، منوها أن عدم معاقبة الاحتلال على هذه الجرائم سيدفعه للمزيد والتمادي في هذه الممارسات العنصرية.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم وكافة المؤسسات الرياضية الدولية بوضع حد لهذه الاعتداءات، مستغربا من عدم تطبيق عقوبات على الاحتلال رغم أن هناك عقوبات كبيرة فرضت فور بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

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