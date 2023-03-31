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محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول قبل مواجهة السيتي ودياز ينتظم في المران

31 آذار / مارس 2023 12:45

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تألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات الريدز اليوم السبت عقب الانتهاء من المشاركة الدولية مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر بعد غد السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.
 
وأعلن نادي ليفربول عودة لويس دياز إلى تدريب الفريق وشارك داروين نونيز أيضًا حيث كثف الريدز استعداداته لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي.
 
وعاد دياز إلى زملائه في الفريق حيث يواصل التقدم في التعافي من إصابة في الركبة، بينما شارك نونيز أيضًا في أعقاب مشكلة أجبرته على الانسحاب من الواجب الدولي.

يحل نادي مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلها وتسجيل 67 هدفاً وتلقي 25.

بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 47 هدفاً وتلقي 29، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ينافس النجم المصرى محمد صلاح على جائزة أفضل هدف فى ليفربول خلال شهر مارس الجارى، بهدفيه فى شباك فريق مانشستر يونايتد، بالدورى الإنجليزى.

وكان محمد صلاح، قد سجل هدفين فى شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التى حسمها الريدز بسباعية نظيفة. 

ونجح الفرعون المصري بعد تسجيل هدفيه فى اليونايتد، ليكون الهداف التاريخي لليفربول على مستوي الدوري الإنجليزي. 

وضمت قائمة المنافسين لصلاح على جائزة هدف الشهر فى الريدز، كل من داروين نونيز هدفين وكودى جاكبو هدفين أيضا. 

ويستعد محمد صلاح لخوض مواجهة قوية ضد مضيفه فريق مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، فى الجولة 29 من الدوري الإنجليزي. 

وكان محمد صلاح، قد سجل هدفين فى شباك منتخب مالاوي، خلال مواجهتى الجولتين الثالثة والرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.  

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