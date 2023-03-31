التعليم في شمال غزة تحيي الذكرى الـ 47 لـ "يوم الأرض الخالد"

غزة- وكالة الرأي

أحيت مدير التربية والتعليم في شمال غزة اليوم الخميس الذكرى الـ 47 ليوم الأرض، تحت شعار "متجذّرون بأرضنا كأشجار الزيتون"، من خلال العديد من الفعاليات المميزة التي بدأت بمسير كشفي لنطلق من أمام مدرسة المنامة الأساسية للبنين، رفع خلاله الطلبة المشاركون فيه الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات تؤكد على تمسكهم بالثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة إلى المدن والقرى التي هُجّر منها أجدادهم عام 1948، ثم نظم مهرجاناً وطنياً بمدرسة الأمير نايف الأساسية للبنات، ثم أطلق طلاب الكشافة البالونات والطائرات الورقية بألوان العلم الفلسطيني، وانتهت الفعاليات بزراعة عدد من الأشتال الزراعية تحمل أسماء بعض الشهداء.

وحضر المهرجان الذي أقيم في مدرسة الأمير نايف بن عبد العزيز الأساسية للبنات، النائبين في المجلس التشريعي د. مشير المصري، ود. عاطف عدوان، مدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ورئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أ. أحمد محيسن، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، ومدير مدرسة المنامة الأساسية للبنين أ. فادي الأشقر، ومديرة المدرسة سارة عدوان، بالإضافة إلى ثلة من معلمي ومعلمات وطلبة المدرستين، وعدد من أولياء الأمور ولفيف من الوجهاء والمخاتير وأهالي منطقة بيت لاهيا.

ورحبت مديرة المدرسة أ. سارة عدوان، بالحضور كافة، مؤكدةً على أن يوم الأرض مناسبة وطنية، تعكس مدى تجذّر شعبنا الفلسطيني في أرضه، متحدياً كل المؤامرات التي تحاول النيل منه ومن قضيته.

وأشارت أ. عدوان إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز قيم الانتماء للوطن، والتضحية في سبيل حماية ترابه ومقدساته والدفاع عنه، مهما بلغت التضحيات.

من ناحيته، أشار مدير الدائرة الادارية إلى أن مديرية شمال غزة تنظم العديد من الفعاليات الوطنية إيماناً منها بأهمية غرس القيم الوطنية والدينية في نفوس الطلبة، وصولاً إلى جيل منتمٍ وواعٍ بواجباته ومسؤولياته تجاه الوطن وتجاه الآخرين، قادرٌ على خدمة نفسه والنهوض بالمجتمع من حوله.

وأكد أ. أبو هربيد أن هذا المهرجان يحمل رسائل قوية تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته، وأن لا تنازل ولا مساومة على ذرة تراب من أرض فلسطين.

وفي كلمة له أكد د. المصري على أن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وفي كل أماكن تواجده، يقول كلمته أن فلسطين واحدة موحدة لا تقبل القسمة، وأنه لا تنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين التاريخية"، مشددًا على فشل كافة المحاولات الهادفة إلى تمييع عقول الأجيال وتزييف وعيهم.

بدوره، قال محيسن، "إن احياء ذكرى يوم الأرض عامًا بعد آخر يؤكد على تجذّر الشعب الفلسطيني بأرض آباءه وأجداده وتمسكه بحقوقه، رغم جرائم الاحتلال واعتداءاتهم المتواصلة، ومحاولاته الممنهجة لطمس الهوية الفلسطينية"، مشددًا على أن ذلك يثبت فشل مراهنات الاحتلال "بأن الكبار يموتون والصغار ينسون".

وتخلل المهرجان فقرات فنية ودبكة وفلكلور شعبي، وعرض مسرحي يجسد نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وتمسكه بأرضه.

