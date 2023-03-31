بلدية البريج تطلق حملة "بريجنا أجمل"

غزة- وكالة الرأي

أطلقت بلدية البريج حملة بريجنا أجمل ، ضمن فعاليات أرضنا عنوان هويتنا، في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية ومركز خطوة الثقافي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والمراكز الشبابية والثقافية، وبحضور فصائل العمل الوطني والإسلامي، ولجان الأحياء والوجهاء والمخاتير والإعلاميين.

بدوره، أكد المهندس أيمن الدويك رئيس بلدية البريج على أهمية إحياء هذا اليوم الوطني الذي يعزز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني على أرضه، وعلى الحق المشروع بها.

وأشاد الدويك إلى دور الجميع في التكاتف والتعاون للحفاظ على الأرض، وأن دور البلدية في تقديم خدمات المياه وتطوير الطرق، والنظافة العامة في الاحياء وزارعة الأشجار وغيرها، هو شكل من أشكال صمودنا وثباتنا على أرضنا.

وثمن "الدويك" الشراكة والتعاون مع كافة شرائح المجتمع، وأن هذه الثورة الثقافية والمعرفية والوطنية ما كانت إلا من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات المجتمعية والمراكز الشبابية والثقافية، والوجهاء والمخاتير ولجان الأحياء وفصائل العمل الوطني والإسلامي.

وفي نهاية كلمته أعلن "الدويك" لأهالي البريج أننا أطلقنا على هذا العام اسم عام "الجمال والنظافة" لتطوير وتزيين كافة أحياء وشوارع البريج، حيث بدأ بشراء ضاغطة "شاحنة نفايات" متطورة حديثة لتحسين وتطوير الجمع الأولي للنفايات في البريج، وخلال هذا العام سنصل إلى وضع حاوية قمامة أمام كل بيت في البريج سيتم خصمها من فاتورة المياه عند وضعها من قبل الأهالي، بالإضافة للخصومات وحملات التخفيضات.

من جهته ، أكد المقدم المهندس طارق الكرد مدير شرطة المرور في المحافظة الوسطى على تعاون الشرطة في حماية شعبنا والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتنظيم السير لتظهر بالمظهر الذي يليق بصمود وتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني وهذا ما نقدمه يعزز بقائنا وثبوتنا على أرضنا المقدسة.

واوضح أ. شحدة درغام مدير مركز خطوة الثقافي جهود المراكز الثقافية ودورها في نشر الوعي بين الناس ونشر الثقافة والمعرفة لبناء جيل مثقف عنوان تقدمنا وحضارتنا على أرضنا، وأننا لن ندخر جهداً في كافة أشكال الثقافة من القراءة والفن والفلكلور والدبكة ورسم الجداريات لترسيخ الهوية الثقافية الفلسطينية.

وقال أ. جمال الهندي ممثلاً عن فصائل العمل الوطني الإسلامي:" إننا نتباهى بشعبنا الفلسطيني الذي ضحى وقدم الكثير من أجل تثبيت حق العودة والتمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية وإننا لن نتوانى في دعم صمود أبناء شعبنا بكافة السبل لتحرير الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"

واختتم الحفل بافتتاح جدارية يوم الأرض بصورة تعبيرية تستشهد العودة لأرضنا المحتلة ، من ثم باشر الحضور بزراعة الأشتال تعزيزاً وتأكيداً للوجود الفلسطيني.

وحملة نظافة موسعة ودهان حجر الجبهة للمداخل الرئيسية للبريج.

